Nagy lendülettel halad a Fudan-konzultáció

Budapest csomópontjain, összesen 15 helyszínen gyűjtik vasárnap délután 3 óráig a konzultációs íveket pártok és civil szervezetek aktivistái, illetve vasárnapig folyamatosan zajlik az online konzultáció is az ELEVE mobilapplikáción keresztül. Utóbbit az aHang fejleszti a 2019-es budapesti előválasztás óta, de ők biztosítják az egész szavazási rendszert és annak működtetését is.

Az online konzultáción csak 18 év felett, ügyfélkapus felhasználónévvel és jelszóval lehet részt venni. A sátrakban személyesen minden 14. életévét betöltött, állandó vagy tartózkodási címmel rendelkező lakos véleményt nyilváníthat – derül ki az aHang sajtóközleményéből.

Mint írják, a konzultációban kiemelt figyelmet fordítanak a konzultálók azonosítására és a leadott konzultációs ívek védelmére bármiféle manipulációval szemben. A szervezők elmondása alapján a 2021-es előválasztások is erre a rendszerre épülnek majd.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Az Eleve-mobilapplikációval szavazók az ügyfélkapujukba történő bejelentkezésen keresztül azonosítják magukat, és a rendszer ellenőrzi, hogy jogosultak-e a részvételre, illetve, hogy eddig nem adtak-e már le szavazatot. Az ügyfélkapus azonosítás után azonnal ki is lehet tölteni a konzultációs ívet.

A sátrakban is jelentősen leegyszerűsödött a folyamat, mert az igazolványok bemutatása után az aktivisták tabletekkel olvassák be a lakcímkártya vonalkódját, illetve a szavazólap egyedi QR-kódját, így elkerülik a dupla szavazást, és hitelesítik a szavazólapot is. Az 1-2 perces folyamat után már csak a konzultációs ívet kell kitölteni és az urnákba dobni, amelyeket minden este 0–24 órában őrzött helyiségbe szállítanak a vasárnapi számlálásig.

Az önkéntesek és aktivisták szervezését egy másik, EVOL nevű applikáció végzi, ami elkészíti a beosztásokat, illetve kiosztja a jogosultságokat az éppen a sátorban dolgozó önkénteseknek, de a szavazatszámláláshoz is külön funkciókat biztosít.

A fejlesztők szerint a budapesti főpolgármesteri előválasztáshoz képest most sokkal többen választják az online lehetőséget,

az eddig beérkezett szavazatok 46 százaléka (10 ezer szavazat) az applikáción keresztül érkezett szemben a 2019-es 4 ezer online szavazóval.

A személyes szavazáson eddig mintegy 12 ezer ember vett részt.

A Fudan vagy Diákváros? nevű konzultáció szervezésében a ferencvárosi Kulcs Egyesület, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSZP, a Párbeszéd, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a Sétáló Budapest és az aHang delegáltjaként eddig 523 aktivista vett részt.

Nyitókép: aHang