5 tipp a tökéletes étkezőasztal megtalálásához

Az étkezőasztal a lakás lelke: mindegy, hogy pici lakásban vagy nagyobb házban él valaki, étkezőasztal szinte biztosan van. Akár a konyhában, akár a nappaliban kap helyet, a nyugodt étkezés, az önfeledt baráti, családi vacsorák elengedhetetlen eszköze, ami több funkciót is betölthet: funkcionálhat akár dolgozósarokként, a társasjátékok színhelyeként, konyhai munkalapként.

1. A méret a legfontosabb szempont

„Amellett, hogy mégis mekkora asztal fér be a helyiségbe, azt is át kell gondolni, hogy mekkora helyet foglalnak a székek. Érdemes úgy kalkulálni, hogy 40-50 centimétert hagyunk a kihúzott székek számára, hogy valóban mindenki kényelmesen elférjen” – írta megkeresésünkre az XXXLutz áruház. Amennyiben kis lakásról van szó, amelyikben ketten élnek, úgy szóba jöhet az is, hogy csak két étkezőszéket vásárol valaki, de beszerez két összecsukható széket is, amelyet csak akkor vesznek elő, ha vendég érkezik.

„Lakásmérettől függetlenül jó megoldás lehet a kihúzható étkezőasztal, hiszen a hétköznapokon nem foglal nagy helyet, de lehetőséget biztosít arra, hogy időnként nagyobb asztaltársaságot tudjunk fogadni” – javasolja a bútoráruház.

2. Kerek vagy szögletes legyen az asztal?

A méretnek és a formának is passzolnia kell az adott az adott lakás és a helyiség stílusához. A kör alakú asztalok nagyon jól működnek nagyobb térben, a négyszögletesek pedig nagyon praktikusan elhelyezhetőek, a rövidebb oldalukat akár közvetlenül a falhoz is lehet tolni.

3. Üveg, fa vagy kerámia étkezőasztalt vásároljunk?

Mérlegelni kell a bútordarab anyagát is: a laminált alapanyagból készülő darabok olcsóbbak ugyan, azonban korántsem olyan tartósak, mint egy tömörfa vagy épp kerámiaasztal.

„A kihúzható asztalok esetén az anyag kérdése különösen fontos: érdemes masszív anyagot választani, hiszen minden egyes kihúzás/bővítés során egy olcsóbb, rosszabb minőségű darabnál könnyen történhet valamilyen sérülés” – írta az XXXLutz, hozzátéve, az étkezőasztal hosszú távú befektetés, jobban jár az, aki valóban minőségi darabot vesz, és nem kell 2-3 évente cserélni a silány minőségű asztalt.

Azt is érdemes észben tartani, hogy a választott anyag praktikus legyen: az üvegasztalok nagyon elegánsak, azonban nehezebb a tisztántartásuk és sérülékenyebbek is, mint például a fából vagy kerámiából készült asztalok.

4. Megfelelő asztalhoz megfelelő széket válassz

Fontos a meglévő vagy épp új székek magassága, szélessége is, ezt is figyelembe kell venni az étkezőasztal kiválasztásakor, ahogy az anyagukat, de akár formájukat is.

„Kisebb lakásba érdemes karfa nélküli széket választani, hiszen ha épp nincsenek használatban, teljesen betolhatók az asztal alá” – javasolta az XXXLutz. Nagyobb terekben jó megoldás lehet a komplett étkezőgarnitúra, a sarokpad vagy akár a támlás és kárpitozott pad is a különálló székek helyett vagy azok mellett.

5. Helytakarékos és praktikus lehet a bárasztal

A magas és karcsú bárasztalok stílusos étkezőhellyé változtatják a legkisebb sarkokat és falfülkéket, könnyen mozgathatók és abszolút helytakarékosak.

„Az igazán kicsi, egyszemélyes lakásokba vagy a nagyobb házakba célszerű lehet beszerezni egy bárasztalt egy-két bárszékkel együtt. Egy garzonban nagyon kis helyet foglal, ezért tökéletes megoldás, a nagyobb ingatlanokban pedig különleges hangulatot kölcsönöz, a társas összejövetelek színtere lehet” – írta a bútorlánc, hozzátéve, akármilyen étkezőasztalt is választunk, fontos, hogy anyagát, színét és formavilágát tekintve is valóban passzoljon a lakás stílusához.

Támogatott tartalom

A cikk megjelenését az XXXLutz támogatta. Június 11-14. között minden termék 20% kedvezménnyel kapható a bútoráruházban.