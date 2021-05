Bejelentés: augusztusig kelleni fog a védettségi igazolvány

Gulyás Gergely: a kormány kedden benyújtotta a 2022-es költségvetést. Ha minden jól megy, az idei év végére érhetjük el a válság előtti szintet. Azt szeretnénk, ha 2022-ben is folytatódna a növekedés, 5,2 százalékos növekedési prognózisunk konzervatív becslés. Magyarország jövőt felélni nem kívánó gazdaságpolitikája bevált, érdemben, mintegy 17-18 százalékkal tudta mérsékelni az államadósságot 2010 és 2020 között. A normalitáshoz való visszatérés a gazdaság területén is meg fog történni, folytatódnak a folyamatok, amelyek 2010 és 2020 között voltak.

2021.05.06. 10:57

"Augusztusig biztosan"

Gulyás Gergely: augusztusig biztosan kelleni fog a védettségi igazolvány a különböző szolgáltatások igénybe vételéhez. Az oltás regisztráció alapú marad, nem lesz kötelező. Ma néhány nap alatt bárkit be tudunk oltani. Most is nyitva van az időpontfoglalás lehetősége. Rendelkezésre áll most AstraZeneca, Sinopharm és Szputnyik.