Megvan a megoldás a budai Vár turistabuszainak problémájára – vagy mégsem?

Várhatóan a Mészáros utcában, a régi MÁV-terület mellett lesz kialakítva az a parkoló, ahol a jövőben a budai Várba és a Gellért-hegyre érkező turistákat szállító buszok várakozhatnak, mondta az InfoRádiónak V. Naszályi Márta. A budavári polgármester hangsúlyozta, egy előzetes regisztráció alapján lehetőség lesz az ide érkező buszok időbeni szétterítésére, jelentősen csökkentve az 1. kerületet érő turistabusz-terhelését, valamint lég- és zajszennyezését.

Tervben van továbbá egy városnéző típusú, elektromos körjáratú buszrendszer kialakítása, segítendő a budai Vár és a Gellért-hegy közötti – a kerület jelentősebb pontjait érintve – eljutást a turisták számára, „anélkül, hogy zajos, levegőt szennyező, nagy méretű buszok forgolódnának a történelmi városrész szűk utcáiban”.

A polgármester kiemelte azt is, hogy az új parkoló kialakításakor figyelnek majd a közelben élők érdekeire is. V. Naszályi Márta ígérete szerint kevesebb busz fog érkezni, amelyek nem is járathatják majd a motort várakozás közben. Mint mondta, értik és hallják a környékben élő lakók aggodalmait, hogy rosszabbak lesznek az életkörülményeik: „de ez nem fog megtörténni, nem engedjük!”

Olyan módon szeretnék a rendszert kialakítani – az ott élőkkel együttműködve és megtervezve a részleteket –, hogy a környezeti minőség ne romoljon. Mindez, a polgármester szavai szerint, fő szempontja a következő tervezési időszaknak, amely során igyekeznek majd eloszlatni a félelmeket, megteremtve, hogy a városrész értéke növekedjen.

Eközben a lakosság petíciót indított annak érdekében, hogy ne a Mészáros utcában legyen a buszparkoló, hanem helyezzék inkább Déli pályaudvar területére. Az aláírásgyűjtés kezdeményezői azzal érvelnek, hogy a buszpályaudvar kialakítása növeli a légszennyezettséget és rontja a környék lakóinak életminőségét. A környéken élők elfogadhatatlannak tartják, hogy néhány utca lakóinak életét terheljék az ország legkiemeltebb turisztikai területének közlekedési anomáliáival, ezért azt kérik az önkormányzattól, hogy az itt lakók érdekeit helyezzék előtérbe, az évente néhány napot itt a városban töltő turista tömegekkel szemben.

Nyitókép: Pixabay