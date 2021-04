Friss adat: 242 halott, nyolcezernél több új fertőzött

A friss adatok szerint 8637 új fertőzöttje van itthon a koronavírus-járványnak, így összesen 679 413-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 242 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 21 504-re emelkedett.

A gyógyultak száma 2231-gyel 415 601-re nőtt, míg az aktív fertőzöttek száma már 242 308-ra emelkedett, egy nap alatt 6164-gyel lettek többen.

11 383 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1437-en vannak lélegeztetőgépen.

A kórházi ápolásra szorulók száma 364-gyel csökkent, és 30-cal kevesebben vannak lélegeztetőgépen, mint az előző napon.

Azt írják, az oltási program rendben, ütemezetten zajlik, Magyarország a második az uniós oltási ranglistán. A beoltottak száma 2 235 731 fő, közülük 891 002 fő már a második oltását is megkapta. Egy nap alatt 79 051 ember kapott első, 27 807 pedig második oltást.

Emlékeztetnek arra, hogy a brit vírusmutáns továbbra is nagyon gyorsan terjed, ezért kérjük, hogy a húsvéti ünnepek alatt is tartsák be az óvintézkedéseket.

A veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elől a sorban, az eddig regisztrált 65 év felettiek 83%-a már megkapta az oltást. Az oltás a húsvéti ünnepek alatt is folytatódik. A kórházi oltópontok fogadják a háziorvosok által szervezett oltandókat, és azok a háziorvosok, akik az ünnepek alatt is oltanak, kiegészítő díjazásra jogosultak.

Budapesten a háziorvosi rendelők és a kórházi oltópontok mellett már a szakrendelőket is bevonják az oltásba, hogy a húsvéti ünnepek alatt is minél többen megkaphassák a vakcinát.

A kijelölt 18 szakrendelőben szombaton és vasárnap a fővárosi háziorvosok által szervezett regisztráltakat oltják.

A kórházi oltópontokon pedig tart a már korábban regisztrált óvodai és iskolai pedagógusok soron kívüli oltása.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán