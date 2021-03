Új fejlemény az SMS-es csalás ügyében

A szervezet honlapján azt írják, hogy az esetleges fertőzések megszüntetésére korábban javasolt „FluBot Malware Uninstall” nevű applikáció már nem érhető el a Google Play Áruházból.

A további fertőzések elkerülése végett javasolják, hogy mindenki kellő körültekintéssel kezelje az SMS-ben kapott hivatkozásokat.

A korábban azonosított fertőzések megszüntetésére az NBSZ NKI alternatív megoldások vizsgálatát megkezdte.

Múlt héten derült ki, hogy csomagküldő szolgálat nevében küldenek átverős SMS-eket csalók. Az üzenetekben be nem fizetett szállítási díjra hivatkozva pénzt, illetve adatokat próbálnak megszerezni. AZ üzenetek egy részében egy link is szerepel, ahol az SMS szerint a csomagot lehetne nyomonkövetni. Innen azonban egy olyan program települ a telefonra, amellyel a csalók teljesen át tudják venni az irányítást a készülék felett. A rendőrség szerint akár több százezer érintettje is lehet a csalásnak.

Nyitókép: Pexels.com