Kamerák elé lép Orbán Viktor - élőben az InfoRádióban és az Infostarton

A sajtótájékoztató fél ötkor kezdődik, de késhet - az InfoRádió élőben adja, és itt az Infostarton is élőben tudósítjuk majd.

Orbán Viktor szerda este az M1 csatornán az Európai Néppártból való kiválás kapcsán úgy fogalmazott, tiszta helyzet jött létre azzal, hogy megszűnt a kapcsolat az EPP és a Fidesz között. Új jobboldali erőt szeretnének létrehozni, mert sok olyan ember van, akinek nincs most megfelelő képviselete Európában - akik a hagyományos család modellje mellett állnak, elutasítják a multikulturális társadalmakat. "Sok tíz vagy akár százmilliónyian is vagyunk ilyenek. Megindítunk majd egy olyan szerveződést, platformot, amelyben a hagyományos értékekben hívő embereknek is meglesz a maga képviselete Európában" - fejtette ki.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher