Szlávik János nem ment el szó nélkül a hétvégi magatartásunk mellett

A szabadban jobban meg tudjuk őrizni az egészségünket, mint zárt térben, de továbbra sem szabad maszk nélkül, hatalmas tömegekben mozogni, hiszen a járvány felszálló ágban van − többek között erről is beszélt Szlávik János a Kossuth rádió reggeli adásában, mintegy reagálva, hogy a hétvégén zsúfolásig megtelt a város, legtöbben pedig maszkot sem viseltek.

Minden körülmények között be kell tartani a járványügyi korlátozásokat, viseljünk továbbra is maszkot, és folyamatosan használjuk a fertőtlenítőt – idézi az Index a Dél-pesti Centrumkórház ginekológus főorvosát, aki szerint ez alól a húsvét sem kivétel, hiszen

az, hogy be vagyunk oltva, nem jelenti azt, hogy nem kaphatjuk el a betegséget.

„A százszázalékos védettség azt jelenti az oltásoknál, hogy nem lesz súlyos betegség, és nem kerülünk kórházba – hangsúlyozta a szakembert, aki mindenkit arra kér,

bírja még ki egy kicsit, hiszen a következő hónapokban már fellélegezhetünk.

Szlávik János szerencsésnek nevezte, hogy Magyarországon többféle oltás közül választhatunk, ami azt is jelenti, hogy hamarabb érhetjük el az átoltottságot, habár az még messze van. Szerinte 50-60 százalékos átoltottság kell a lazításhoz, vagyis, hogy kialakuljon a nyájimmunitás,

még nagyon sok oltást kell beadni.

A szakember azt is kiemelte, hogy a koronavírus variánsai alapvető tulajdonságukban megegyeznek, és a jelenlegi oltások hatásosak a mutánsok ellen, a kérdés inkább az, hogy milyen szinten. Ahogy telik az idő, a védőoltásokon is változtatni kell. Elképzelhetőnek tartja azt is, hogy később egy új, mutánsok elleni oltást is be kell majd adni, de ez már csak egy apróság a mostani helyzethez képest.

Nyitókép: MTI Fotószerkesztőség/Szigetváry Zsolt