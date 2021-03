A minisztérium közleményében hozzátette: a járványhelyzetben a munkahelyek megtartását szolgáló programban mintegy 99 százalékon állnak a kifizetések, több mint 51 milliárd forint már a vállalkozások számláira került.

Az ágazati bértámogatási program a koronavírus miatt működésüket erőteljesen visszafogni, szüneteltetni kényszerülő szektorok vállalkozásainak talpon maradását szolgálja.

A pénzügyi hozzájárulás havi mértéke a bruttó bér 50 százaléka, de legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 150 százaléka, azaz bruttó 251 100 forint lehet.

A vállalkozásoknak a támogatás időtartama alatt járulékot sem kell fizetniük – erősítette meg az ITM közleménye.

Mostanáig közel 19 ezer vállalkozástól érkezett be kérelem összesen 125 ezer munkavállalóra, ami azt jelenti, hogy a cégek átlagosan 6-7 munkavállalóra igénylik az ágazati bértámogatást.

A támogatottak közel 60 százaléka a vendéglátás, több mint 14 százaléka a szálláshely szolgáltatás nemzetgazdasági ágban dolgozik.

A legtöbb munkavállalóra a fővárosban, Pest, Győr-Moson-Sopron és Veszprém megyében kértek támogatást.

A lehetőséget a veszélyhelyzeti intézkedésekkel összhangban március 8-tól újabb szektorokra terjesztették ki, e körben már mintegy 6 ezer munkavállalóra nyújtottak be kérelmet.

A március 8-tól érintett vállalkozásoknak továbbra is március 31-ig lehet benyújtani a kérelmeiket, a minél gyorsabb folyósítás érdekében. A részletes feltételek a munka.hu oldalon olvashatók. A munkaadók a kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályaihoz nyújthatják be egyszerűen kitölthető, egyoldalas kérelmeiket, amelyek elbírálása folyamatosan zajlik. Az MSZP bővíttetné a támogatást A kormány sem az egyéni vállalkozókra, sem a kisvállalkozók más csoportjaira, így például a most rendkívül nehéz helyzetbe került divat-, és szépségipari vállalkozásokra sem, terjeszti ki a bértámogatást – kifogásolta korábban az MSZP, kérve a program bővítését és azt is, hogy ne 50, hanem 80 százalékos támogatást adjon a kormányzat. A párt arra szólította fel a kormányt, hogy pályázzon meg 1 milliárd eurót az unió munkahelyvédelmi programjának összegéből és ebből biztosítsa a 80 százalékos bértámogatást. (Magyarország már pályázott e keretre, októberben kapott 180 milliárd forintos munkahelyvédelmi hitelt az EU-tól. A pályázati lehetőséget februárban ismét megnyitották.) Hétfőn újabb követelést jelentettek be: fizessen a korábbi bevételükkel arányosan 80 százalékos vissza nem térítendő támogatást az állam és hosszabbítsa meg a hitelmoratóriumot addig, amíg nem látszik tisztán, hogy a magyar gazdaság szereplői stabilan működnek, és ki tudják fizetni a hiteleiket.

