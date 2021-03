Április 8-ig maradnak a védelmi intézkedések - a nap hírei

Április 8-áig meghosszabbította a kormány a védelmi intézkedéseket - erősítette meg az operatív törzs tájékoztatóján Kiss Róbert az ügyeleti központ helyettes vezetője. Az országos tisztifőorvos azt hangsúlyozta: a szennyvizekben szinte teljes mértékben a brit mutáns mutatható ki. Müller Cecília hozzátette: országos átlagban stagnál a koronavírus mennyisége a szennyvizekben, de vannak települések, ahol enyhe emelkedést mérnek, egyebek között a budapesti agglomerációban. Hangsúlyozta: 4-5 honvédségi oltóbusz is segíti az oltást a kistelepüléseken, a következő napokban Nógrád megyében.

Egy nap alatt 189 többségében idős, krónikus beteg halt meg a koronavírus okozta betegség szövődményeiben. Újabb 7263 embernél igazolták a kórokozót. Az aktív fertőzöttek száma meghaladja a 221 ezret. Csaknem 12 300 embert ápolnak kórházban, közülük 1497-en vannak lélegeztetőgépen. A járvány kezdete óta 641 ezer fölé nőtt az igazoltan fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké már meghaladja a 20 ezret. Több mint 1 millió 900 ezerre nőtt a beoltottak száma, ebből csaknem 690 ezren a második oltást is megkapták.

Húsvétkor is szigorúan be kell tartani a koronavírus-járvány elleni védekezésért hozott szabályokat - közölte a Kossuth rádióban a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa.Szlávik János kiemelte: a védőoltás nem jelent teljes védettséget, csak a betegség súlyos lefolyását előzi meg. Beszélt arról is, hogy a járvány kezdetén még úgy gondolták az orvosok, hogy a kismamákra nem veszélyes a vírus, de azóta közülük is sokan kerültek lélegeztetőgépre. A védőoltás ezért már Magyarországon is elérhető a kismamáknak.

Csak az eddigi színvonalas munka folytatására lehetőséget adó ingatlan biztosításával engedi kiköltöztetni a Szabolcs utcai épületből a hajléktalankórházat a főpolgármester.Erről azután beszélt Karácsony Gergely, hogy egyeztetett az intézmény munkatársaival. Előzőleg Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes az InfoRádióban azt is hozzátette: május elsejéig kellene elhagyniuk az épületet, de hatalmas felelőtlenség betegeket mozgatni a járvány kellős közepén. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő arra hivatkozva mondta fel a bérleti szerződést, hogy irodaházat alakítanának ki az épületből egy minisztériumi háttérintézmény számára.

Az áprilisi bérekre is igényelhető az ágazati bértámogatás. A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár közölte: a megítélt támogatások 99 százaléka, összesen több mint 52 milliárd forint már megérkezett a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került cégek számláira. A bértámogatási programban eddig 132 ezer munkavállalójuk megtartásához kértek segítséget a vállalkozások. Bodó Sándor hozzátette: a kérelmet április 30-áig adhatják be az érintett cégek a területileg illetékes kormányhivatalhoz.

Az MSZP szerint vissza nem térítendő támogatást kell adni a vállalkozásoknak. Az ellenzéki párt a hitelmoratórium meghosszabbítását is javasolja. Szakács László szocialista képviselő pártja Facebook-oldalán azt kezdeményezte, hogy a cégek, nyugati példára kapjanak a korábbi bevételükkel arányosan 80 százalékos vissza nem térítendő támogatást, dolgozóik pedig szintén 80 százalékos bértámogatást.

Bécsben április 11-éig meghosszabbítják a koronavírus-járvány miatt elrendelt húsvéti zárlatot. Ausztria keleti tartományaiban április elsején, nagycsütörtökön kezdődik teljes zárlat. Burgenlandban és Alsó-Ausztriában azonban hetedikén már nyitni terveznek. Addig viszont az alapvető szükségleti cikkeket árusító boltok és gyógyszertárak kivételével újra bezárnak az üzletek, a fodrászatok, kozmetikák és masszázsszalonok. A jelenlegi éjszakai kijárási korlátozás helyett újra életbe lép a 24 órás tilalom.

A berlini vezetésnek át kell vennie a járvány elleni védekezés irányítását - közölte a szövetségi belügyminiszter. Horst Seehofer azután mondta ezt, hogy kudarcba fulladt a szövetségi kormány és a tartományi kormányok megegyezésein alapuló eljárás. Angela Merkel kancellár már egy vasárnapi interjúban jelezte, hogy messzemenően elégedetlen egyes tartományi kormányok tevékenységével, és kilátásba helyezte, hogy törvényekkel kényszerít ki irányváltást.

Feltehetően egy közvetítő faj révén terjedt át a koronavírus denevérről az emberre - hangsúlyozza az Egészségügyi Világszervezet és Kína közös jelentése. A dokumentum négy verziót említ a terjedés lehetséges okaként, azt ugyanakkor valószínűtlennek nevezi, hogy a vírus egy laboratóriumból szabadult volna el. Várhatóan néhány napon belül a teljes anyagot nyilvánosságra hozzák, a dokumentum nagyrészt a Vuhanban végzett vizsgálatokon alapul.

Szlovákiában kedden nevezi ki Eduard Hegert a kormányfői posztra az államfő. Zuzana Caputová az eddigi bejelentés szerint kedden fogadja el Igor Matovic vasárnap bejelentett lemondását a kormányfői posztról, és egyidejűleg kinevezi utódját, a jelenlegi pénzügyminisztert. Eduard Heger szerint a cserét a négypárti szlovák kormánykoalíció mindegyik pártja támogatja. Igor Matovic a kormányválság rendezése érdekében hajlandó kormánytisztséget cserélni a pénzügyminiszterrel.