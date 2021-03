Nagy kedvenc a tej – de mi a helyzet a helyettesítő italokkal?

A 18 év fölötti magyar lakosságra vetítve – nem, kor, régió és település szerint – reprezentatívnak minősülő, mintegy 1225 fő bevonásával készül nagymintás online felmérés egyebek mellet rámutatott, hogy a tej és tejtermékek összesített megítélése továbbra is kedvező. A megkérdezettek kétharmada egyetértett azzal, hogy ezek nélkülözhetetlen elemei az egészséges táplálkozásnak, továbbá, hogy az emberi szervezetnek minden életszakaszban szüksége van ezekre a termékre, amellett hogy finomak és táplálók – ismertette az InfoRádiónak a terméktanács ügyvezető igazgatója.

A kutatás legfontosabb megállapításai, hogy a megkérdezettek 97 százalék mondta azt, hogy fogyaszt tejet és tejtermékeket, 70 százalékuk pedig csak kizárólag ilyen termékeket. 28 százalék válaszolta azt, hogy növényi terméket is fogyaszt, 3 százalékuk pedig csakis ilyen alapú termékeket vásárol. Hancz Zoltán szerint nem titok, hogy a kutatás célja arra is irányult, hogy vajon mi az az ok, amiért a lakosság egy része a tej és tejtermékekkel szemben az említett növényi italokat választja inkább. Az indoklásban fontos tényező volt a tejtolerancia, a változatos étrendre való törekvés, valamint a környezetvédelem.

A szakember érdekességként említette, hogy a növényi termékekről negatív vélemények is megjelentek, úgy mint a magas ár, a nem jó íz és divathóbort. Emellett azt is kiemelte, hogy Tej és Szakmaközi Szervezet és Terméktanács számára mindenképp munkát jelent annak orvoslása, hogy a megkérdezettek jelentős része úgy tudja, hogy az UHT-tej tartósítószert is tartalmaz.

A felmérésből az is világosan látszik, hogy a tejet helyettesítő különféle növényi alapú – szója, mandula, rizs, stb. – italok tipikus primer fogyasztóit a nők jelentik, mind a fiatalok, mind a középkorúak körében. Emellett jellemzően a jó anyagi körülmények között élők, felsőfokú végzettségű lakosság körében kedveltebb.

Nyitókép: Pixabay