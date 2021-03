Minden tudnivaló egy helyen az itthon használt vakcinákról

Csütörtökön a vártnál (127 200) kevesebb, 105 600 adag AstraZeneca-szállítmány érkezett Magyarországra, és megérkezett az újabb Szputnyik-vakcina szállítmány is, amely 180 ezer adag első és 100 ezer adag második oltásra alkalmas vakcinát tartalmaz - közölte csütörtökön estefelé a Koronavírus.gov.hu.

Közben az eddigi 6,5 millió adagról 10,9 millióra növeltük a lekötött Pfizer-BioNtech oltóanyag mennyiségét. Magyarország így már összesen 31 millió adag oltóanyagot kötött le, ebből 24 millió adag oltóanyagot vár az uniós beszerzésből, ennek eddig az 5 százaléka érkezett meg három gyártótól (Pfizer, Moderna, AstraZeneca).

A Janssen és CureVac még nem rendelkezik uniós engedéllyel,

így még nem is szállított oltóanyagot hazánkba, március közepén kaphatja meg az Európai Gyógyszerészeti Ügynökség (EMA) engedélyét, ebből a vakcinából egy oltásra lesz csak szükség, így a lekötött 4,36 millió adag ugyanennyi ember oltását teszi lehetővé - kérdés, mikor hozzák.

Az eddig érkezett Szputnyik-vakcinával az elmúlt időszakban a regisztrált idősek oltását végezték a kórházi oltópontokon, és jövő héten megkezdődhet az oltás a múlt héten érkezett 100 ezer oltóanyaggal is, miután a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) megadta az engedélyt az alkalmazására. Csütörtökön megérkezett az újabb orosz vakcinaszállítmány is, ezt azonban az NNK-nak még ellenőriznie kell.

A kínai vakcinával is már második hete zajlik az oltás.

A regisztrált idősek oltásához múlt héten 275 ezer, ezen a héten újabb 250 ezer adag Sinopharm-vakcinát kaptak a háziorvosok.

A következő kínai vakcinaszállítmány március közepén várható.

Márciustól a Pfizer-BionTech második adagját a korábbi 21 nap helyett 35 napos különbséggel, az AstraZeneca második adagját a korábbi 4 hét helyett 12 hetes különbséggel adják be. Emellett az eddig csak 18-59 év közöttiek oltására engedélyezett AstraZeneca alkalmazása is megváltozik, jövő héttől már 60 év felett is adható.

