Eljött a Johnson and Johnson nagy napja - minden, amit az új oltásról tudni kell

Csütörtökön dönt az Európai Gyógyszerügynökség arról, hogy feltételes alkalmazásra ajánlja-e a Johnson and Johnson amerikai gyár oltóanyagát, amelyet leánycége, a Janssen fejlesztett ki.

Dr. Budai Marianna szakgyógyszerész az Egészségkalauz.hu portálon szedte össze, mit kell tudni erről az "egyszuris", Amerikában már használt vakcináról:

vektorvakcina (az AstraZenecához és a Szputnyik V-hez hasonlóan), vagyis egy ártalmatlanított hordozóvírus (Ad26 hordozó-, vagyis adenovírus) juttatja a szervezetbe a Covid-19 egyik tipikus génszakaszát, amely ellen a szervezet védekezni kezd

két hét elteltével hatékonysága 67 százalékos, egy hónap után 66 százalékos, a súlyos lefolyással szemben a védelem egy hónap után 85 százalékos

az Egyesült Államokban február 27. óta engedélyes (a Pfizeré és a Modernáé után)

tesztelés: 40 ezer emberen Dél-Afrikában, Dél-Amerikában, Mexikóban és az USA-ban

immunválasz: helyi fájdalom, fejfájás, fáradtság, izomfájás, hányinger

18 év felettieknek adható

nincs bizonyíték arról, hogy a védett személy továbbadja-e a fertőzést.

Magyarország 4,36 millió adag Johnson & Johnson-vakcinát kötött le.

Korábban lelkiismereti kérdéseket is felvetett vallásos körökben az oltás elfogadása, e szérumnak ugyanis olyan komponense is van, amely egy 1985-ben abortált magzatból származik. Ám ez nem egyedülálló a vakcinafejlesztésre szakosodott orvostudományban, számos világszinten használt oltás mellett például az AstraZeneca koronavírus ellen oltása is tartalmaz ilyet. A Vatikán is megszólalt a kérdésben, az oltást támogatólag: "Jó lelkiismerettel lehet használni, azzal a bizonyos tudattal, hogy ez nem jelent egyetértést azzal az abortusszal, amelyből az oltások előállításához használt sejtek származnak."

Nyitókép: MTI/EFE/EPA/Enric Fontcuberta