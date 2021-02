Úgy érzik, hiába dörömbölnek a zárt kapukon az idegenvezetők

Annak ellenére, hogy a pandémia miatt teljes mértékben szünetel a turizmus, következésképp a BKIK-hoz tartozó idegenvezetők sem igazán tudnak bármiféle tevékenységet végezni a fővárosban, a kamara mégis szükségét érezte annak, hogy legalább online, de tartsák meg az idegenvezetők világnapjához kapcsolódó konferenciát.

Mint az InfoRádióban Szatmáry-Jahl Angéla kereskedelmitagozat-elnök elmondta, a napokban hat – idegenvezetők által kísért – "sétára" van lehetőség a kamara honlapján keresztül. Bízva abban, hogy a járványhelyzet előbb–utóbb enyhülni fog, reményeik szerint a tavasz derekára tervezett Utazás Kiállításon ennek emberközeli pótlására is lehetőség lesz, mintegy a turizmus újbóli tényleges nyitányaként Budapesten.

A szakember arról is beszélt, hogy az idegenvezetés egy igen hányatott sorsú szakma. Példaként említette, hiába kérték a kormányzattól, hogy esetükben is igényelhető legyen az új Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön, egyelőre még nem került be az idegenvezetés TEÁOR-száma a kedvezményezettek körébe. Mint kiemelte,

a kamara állandó jelleggel próbálja segíteni - egészen a jogszabály-javaslattételi szintig - az idegenvezetőket,

mert a szállodásokhoz, éttermesekhez és utazási irodásokhoz hasonlóan ők sem tudnak működni, valami segítségre nekik is szükségük van.

Szatmáry-Jahl Angéla emlékeztetett: miután az idegenvezetők döntő többsége egyedül dolgozik, számukra a virtuális idegenvezetés már technikai szempontból is komoly kihívást jelentene. És bár a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara az online idegenvezetésre biztosít felületet, a próbálkozások meglehetősen nehézkesek.

Elérhetők ugyan virtuális séták, de ezek korántsem tudják azt az élményt és élvezetet nyújtani a résztvevőknek, mint a valóság.

Ráadásul az idegenvezetők nem rendelkeznek – például az éttermekéhez hasonló – kiépített rendszerrel, hogy megfelelő mód tudják magukat reklámozni, mutatott rá a szakember.

