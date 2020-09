Kiderült, mikor kaphat mentőövet a turizmus

A Széchenyi Kártya Program új eleme lesz a Széchenyi Turisztikai Kártya, amely egy nulla százalék kamatozású, akár 3 éves futamidejű, kiemelt mértékű állami kamat-, kezességi díjtámogatásban, illetve költségtámogatásban részesített folyószámlahitel lesz. A KAVOSZ Zrt., a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és a területi kereskedelmi és iparkamarák regisztráló irodáiban lehet majd igényelni.

Arról azonban eddig nem volt konkrétum, hogy mikortól. Krisán László, a KAVOSZ vezérigazgatója a Portfolió Hitelezés 2020 konferencián elmondta: szeptember 20-a környékén indul a Széchenyi Turisztikai Kártya. Ez egy maximum 250 millió forintos felső határú, 3 évre elérhető folyószámlahitel lesz, 0%-os kamat és akár 0%-os díj mellett. Az egész szakma várja A teljes turizmus ágazat számára a járvány tavaszi hullámában 3 hónapra adó-, és járulékkedvezményt tettek elérhetővé, és a hitellel rendelkező cégekre is érvényes volt a hitelfizetési moratórium. Ám az ágazat nagy része jórészt elvesztette bevételét és a szeptemberi határzár, valamint más járványügyi intézkedések miatt nincs is lehetőségük az újraindulásra. A kormány egyes területeket támogatott: szálláshelyfejlesztési támogatásokat nyújtott és a fesztiválok támogatásáról döntött. Mások, például a buszos cégek, az utazási irodák azonban nem kaptak újabb, hatékony segítséget, ezért néhányan (az érdekképviseletek nélkül) tüntetést szerveztek a közelmúltban. Ismét felhívták a figyelmet, hogy például az utazási irodáknak "tripla" vesztesége keletkezett, hiszen a bevételek elmaradása mellett a kintlévőségeiket részben még mindig nem kapták vissza: az utasok befizetett pénzét a szállásadónak, légitársaságoknak utalták, ugyanakkor az utasok jó részének, aki nem élt a halasztás vagy a kupon lehetőségével, vissza kellett fizetniük. Érdekképviseleti szervük, a MUISZ korábban megkongatta a vészharangot, közölve: az irodák felélték tartalékaikat, segítség híján csődök következhetnek be. A Portfolio keddi konferenciáján Fábián Gergely, a jegybank ügyvezető igazgatója egyebek mellett arról beszélt , hogy a járvány miatt életképes üzleti vállalkozások, modellek is bajban vannak, a reorganizációt pedig ma nem támogatja a magyar jogszabályi környezet.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay