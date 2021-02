Tízmilliós gyorshitel: EU-pénzből megy és két újabb kört javasolnak, további kedvezményezettekkel

Megjelentek a pénteki Magyar Közlönyben a nemrég bejelentett, 100 milliárd forintos keretösszegű Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön hitelprogramjának finanszírozásáról szóló jogszabályok. Ez alapján nem állami kamattámogatású konstrukció lesz, hanem visszatérítendő EU-forrásból kialakított hiteltermék.

A 75/2021-es kormányrendelet és az 1067/2021-es kormányhatározat alapján a 272/2014-es kormányrendelet és az 1006/2016-s kormányrendelet mellékletét bővíti ki a kormány a 100 milliárd forintos keretösszeggel nyújtandó kölcsönnel.

A táblázat szerint tehát

a kormány EU-s pénzből teszi elérhetővé a nemrég bejelentett 100 milliárd forint keretösszegű kamatmentes újraindítási gyorskölcsön hitelprogramot

A gazdasági lap hozzáteszi, tudomásuk szerint a koronavírus hatásainak mérséklésére szolgáló EU-s „áthidaló program” (React-EU) lesz a 100 milliárd forintos itthoni keret tényleges forrása.

Mint arról az Infostart korábban beszámot, a kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön nevet viselő ingyenhitelt a kis- és középvállalkozások újraindulását támogatja 10 millió forintos, 10 éves futamidejű, kamatmentes hitellel, amelynek törlesztését csak három év múlva kell elkezdeni.

A felvett összeget a vállalkozások

bérekre,

járulékokra,

rezsire,

működési költségre,

készletfinanszírozásra

is használhatják. A hitelt az MFB Pontok hálózatában igényelhetik a vállalkozások. (A Magyar Közlönyben foglaltak szerint felhívás útján választják ki a pénzügyi közvetítőket 2021. márciusában, ugyanakkor a forrás elosztását a Magyar Fejlesztési Bank fogja koordinálni, ez az MFB közleményében is szerepel.)

A Magyar Fejlesztési Bank hétfőn meghirdette, mely vállalkozások igényelhetik a nulla százalékos hitelt a program első szakaszában:

TEÁOR 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás TEÁOR 5621 - Rendezvényi étkeztetés TEÁOR 5630 - Italszolgáltatás TEÁOR 5914 - Filmvetítés TEÁOR 8230 - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése TEÁOR 8551 - Sport, szabadidős képzés TEÁOR 9001 - Előadó-művészet TEÁOR 9002 - Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység TEÁOR 9004 - Művészeti létesítmények működtetése TEÁOR 9102 - Múzeumi tevékenység TEÁOR 9104 - Növény-, állatkert, természetvédelmi terület TEÁOR 9311 - Sportlétesítmény működtetése TEÁOR 9312 - Sportegyesületi tevékenység TEÁOR 9313 - Testedzési szolgáltatás TEÁOR 9319 - Egyéb sporttevékenység TEÁOR 9321 - Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység TEÁOR 9604 - Fizikai közérzetet javító szolgáltatás TEÁOR 9329 - Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tev. TEÁOR 5510 - Szállodai szolgáltatás TEÁOR 5520 - Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolg. TEÁOR 5530 - Kempingszolgáltatás TEÁOR 5590 - Egyéb szálláshely-szolgáltatás TEÁOR 7911 - Utazásközvetítés TEÁOR 7912 - Utazásszervezés TEÁOR 4939 - Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás

Ahogy a Portfolio korábban írta, három tevékenységi körről még nem volt döntés - és úgy tűnik, most sincs:

TEÁOR 9602 - Fodrászat, szépségápolás TEÁOR 4932 - Taxis személyszállítás TEÁOR 8553 - Járművezető-oktatás

Az első szakaszban kedvezményezett tevékenységek TEÁOR kódjait tartalmazó lista elérhető az Összetartók nevet viselő portálon, valamint a www.mfb.hu oldalakon, ahol az MFB folyamatosan tájékoztatja az érdeklődőket a hitelprogramot érintő új információkról, hogy a vállalkozások felkészülhessenek a hitelkérelmek benyújtására.

Az MFB közleményében úgy fogalmaz, hogy az utolsó simításokat végzik az érintett intézmények a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön hitelprogram előkészítése során.

Két újabb kört javasolnak

Közben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke az M1 aktuális csatornán hétfőn úgy nyilatkozott, hogy a MKIK szélesebb körben tenné elérhetővé a kamatmentes gyorskölcsönt, emlékeztetve arra, hogy az első körben a hitel 25 tevékenységi kört érint.

A második körben a terveik szerint megint 100 milliárd forint lenne elérhető.

A harmadik körben pedig, az idén ősszel a kezdő vállalkozásoknak, startupoknak tennék lehetővé a kedvezményes konstrukciót az elnök tájékoztatása szerint.

Az első csomag 40 ezer vállalkozást tud elérni, a kedvezményes hitelt bármilyen célra igénybe vehetik a cégek – tette hozzá Parragh László.

A könyvkiadók se maradjanak ki!

Levelet küldött Varga Mihály pénzügyminiszternek a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége, amiben azt kérik a tárcavezetőtől, hogy a könyvkiadás TEÁOR-száma is kerüljön fel a listára, hogy ők is igényelhessék a tízmillió forintos kamatmentes gyorskölcsönt – mondta az InfoRádiónak az MKÉSZ elnöke.

Galambos Ádám emlékeztetett, a járványhelyzet a könyvkiadókat is nehéz helyzetbe sodorta, így úgy vélik, ők is érdemesek lehetnek a fent nevezett gyorskölcsönre, hiszen a kis- és közepes kiadók életben maradása egyben a magyar kultúra védelmét is szolgálná.

A bajt mértékét illetően megjegyezte, az érdekvédelmi szövetséghez tartozó körülbelül 30 kiadó közül például

az utazási kiadványokkal foglalkozóknál a visszaesés 80, a gyermekkönyveket gondozóké 60 százalék is lehet.

A legnagyobb kiesést a könyvesboltok tavaly április-május körüli bezárása jelenti, ahol a forgalom 80-90 százaléka realizálódik, amit az online kereskedelem 10-ről 20 százalékra történő megemelkedése sem kompenzál. Ahogyan a könyvfesztiválok és roadshow-k hiánya is komoly gondot jelent a kiadóknak, hiszen így nem tudják bereklámozni a termékeiket.

A szövetség elnöke végezetül azt is kiemelte: egy kisebb kiadó a tízmilliós gyorshitellel akár 4-5 kiadványt is meg tud szerkeszteni, új bevételt teremtve így, illetve pótolhatja az esetlegesen elhalasztott könyvkiadását.

