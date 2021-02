Különleges megemlékezés a kommunizmus áldozatairól

A Nemzeti Emlékezet Bizottság, az Országgyűlés Hivatala, valamint a Ráckóczi Szövetség – utóbbi kezdeményezésére – egy olyan közös megemlékező műsort állított össze, amelyet a február 25-i emléknapon bármely hazai iskola, illetve történelemtanár használhat – hívta fel a figyelmet az InfoRádióban a NEB elnöke. Az összeállítás csütörtök délelőtt 11 órától lesz érhető el a Rákóczi Szövetség és a Nemzeti Emlékezet Bizottság honlapján, valamint közösségi oldalán.

Az egyórás időtartamú, kifejezetten fiatalok számára készült megemlékező műsor azt járja körül, hogy mit is jelent az, ha egy családból kiemelnek egy férjet, egy édesapát, hogy nem „csak” az életét veszik el, hanem a becsületétől is megpróbálják megfosztani – tette hozzá Földváryné Kiss Réka. Hogy

hogyan lehet ilyen helyzetben helytállni, egyáltalán, mit érezhet ilyenkor egy család.

Felszínre hozva a tabukat, elmesélve az elhallgatott történeteket.

Hála Istennek, tette hozzá, a mai fiatalok már a szabadságba születtek, egy valódi demokratikus időszakban. Számukra kívánják bemutatni, hogy mit is jelent a diktatúra, hogy az nem csak elvont fogalom. A 40 év kommunista diktatúra ugyanis nagyon sokféle mintázatot hozott, sokszor egy család történetén belül is: megesett, hogy valaki egy bizonyos életszakaszában ennek elszenvedő áldozata volt, majd egész egyszerűen a túlélésért később olyan kompromisszumokat kötött, amiket meg kellett kötni. De arról sem szabad megfeledkezni, hogy

a diktatúra során sokszor családokon belül is egymás ellen fordított generációkat.

Földváryné Kiss Réka arra is emlékeztetett, hogy 1990-ig, a rendszer összeomlásáig az áldozatok nem kaptak hangot. Sőt, az elkövetők ezt követően is úgy élhettek, hogy történt volna valódi számadás az általuk elkövetett bűnökről, ide értve a kommunista politikai rendőrség terrorszervezet vezetőit is, élükön Péter Gáborral, Décsi Gyulával. Halálukkal azonban már csak az erkölcsi jóvátétel maradt, mint feladat – tette hozzá a NEB elnöke.

Vagyis az elhallgatás, a tabusítás a kommunizmus évtizedei alatt annyira sikeresen működött, hogy nagyon sok időnek kellett eltelnie a rendszerváltást követően, hogy helyükre kerüljenek a dolgok. Köszönhetően az ellenérdekelteknek is, hogy napvilágra kerüljön a kommunizmus valódi természetrajza, az embertelensége és cinizmusa.

A megemlékezéssel kapcsolatos további részletek a Rákóczi Szövetség honlapján olvashatók.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás