Digitálisan elérhető lett a 30 éve elhunyt Krassó György archívuma

Február 12-én lesz 30 éve, hogy elhunyt Krassó György, az alkalomból a BFL honlapján pénteken több eredeti dokumentum is megjelenik a Fidesz alapításáról, az 1988-as Nagy Imre-megemlékezés elleni rendőri fellépésről és Krassó 1956-os visszaemlékezéséről. A levéltár Krassó György élettársa, Háy Ágnes jóvoltából letétként őrzi a terjedelmes irathagyatékot.

A Krassó György által működtetett Magyar Október Szabadsajtó Tájékoztatószolgálat iratait a BFL a Nemzeti Emlékezet Bizottságával (NEB) közös projektben digitalizálta. Az 1986 és 1989 között készült 545 magyar és 521 angol nyelvű hírlevél naprakész tudósítást ad a hazai ellenzék rendszerváltáshoz vezető küzdelmeiről. A hírlevelek mostantól mindenki számára szabadon elérhetőek és letölthetők a Hungaricana Közgyűjteményi Portálról.

A hírlevelek alapvető forrásai azok a telefonbeszélgetések voltak, amelyeket Krassó György magyar ellenzékiekkel, valamint emigránsokkal és külföldi közéleti szereplőkkel folytatott. A beszélgetéseket az érintettek tudtával Krassó kazettákra rögzítette, amelyek a BFL őrizetébe kerültek. A hangfelvételek a rendszerváltás időszakának a megéléstörténete szempontjából kiemelkedően értékes, egyedi források, ezért a BFL–NEB-projekt keretében ezeket is feldolgozzák.

A csaknem 300 órányi, korábban már digitalizált hangfelvételből 167 órányi hanganyag szöveges átirata készült el a tudományos kutatások megkönnyítésére. A hangfelvételek és a mintegy 3200 oldalnyi szöveges átirat adatvédelmi okokból jelenleg csak a BFL kutatótermében érhető el a tudományos kutatók számára. A telefonbeszélgetések résztvevőiről, témáiról és a felvételeken megemlített 1200 személyről készített mutató viszont immár mindenki számára szabadon hozzáférhető az Elektronikus Levéltári Portálon.

A BFL honlapján február 12-től három részlet olvasható a szöveges átiratokból. Az egyik részlet Krassó György beszélgetése Orbán Viktorral, aki a Fidesz megalakításáról nyilatkozott 1988. április 1-jén. A második részlet tudósításokat, beszélgetéseket tartalmaz a Nagy Imre és társai kivégzésének évfordulója alkalmából tartott ellenzéki megemlékezésekről, míg a harmadik Krassó György visszaemlékezése az 1956-os forradalomra és a megtorlásokra.

Krassó György életpályája is olvasható abban a kötetben, amelyet a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Mathias Corvinus Collegium és a Mandiner.hu közösen adott ki nemrég Magyar hősök – Elfeledett életutak a 20. századból címmel (szerkesztő: Czókos Gergely, Kiss Réka, Máthé Áron, Szalai Zoltán).

A könyvben is megjelentetett életpálya rövidített változata elolvasható itt az Infostarton, mivel sorozatot indított a Nemzeti Emlékezet Bizottsága az InfoRádióval együttműködésben azokról a történelmet formáló ismeretlen személyiségekről, akik szembeszálltak a 20. század diktatúráival. A sorozatban Krassó György életpályája is szerepelt. A sorozat összes része itt megtalálható, a Krassó Györgyről szóló pedig itt meg is hallgatható:

Magyar Hősök – Krassó György

Nyitókép: Budapest Főváros Levéltára