Többszörös kapacitással készülnek a segítő szervezetek az extrém hidegre

A rendkívüli hideg miatt a következő éjszakákon a hajléktalan embereket segítő szervezetek többszörös kapacitással lesznek kinn a főváros utcáin a hajléktalan emberek védelme és elhelyezése érdekében - közölte a főpolgármester.

Az életvédelmi feladatok ellátásában a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a Fővárosi Önkormányzati Rendészet (FÖRI) munkatársai is részt vesznek majd, a budapesti polgármestereket pedig arra kérte a főpolgármester, hogy a kerületi közterület-felügyeletek is hasonlóképpen járjanak el.

A széles körű együttműködésben önkéntesek is részt vesznek majd. A BKK és a FÖRI autókkal, a Budapesti Bike Maffia, a Józsefvárosi Önkormányzat, az Utcáról Lakásba Egyesület és A Város Mindenkié csoport által toborzott több mint hatvan önkéntes pedig biciklivel vagy gyalogosan járja majd végig Budapest egy-egy városrészét az esti órákban - közölte Karácsony Gergely.

A főpolgármester arra kért minden fővárosit, ha segítségre szoruló hajléktalan embert lát, tárcsázza a Menhely Alapítvány éjjel-nappal hívható diszpécserszolgálatát a 06-1-338-4186-os telefonszámon.

A főpolgármester felhívta a figyelmet arra is, hogy a kihűléses halálesetek jelentős része fűtetlen otthonokban történik, az egyedül élő, idős emberek a leginkább veszélyeztetettek, ezért rájuk is fontos odafigyelni.

Több városban is segít a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Meleg étellel és vitaminokkal segít a rendkívüli hideg időben a hajléktalanokon a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a karitatív szervezet intézményeiben férőhelyhiány miatt senkit nem utasítanak el - közölte a szolgálat.



Szükség esetén új krízisférőhelyeket alakítanak ki, és megerősített utcai szolgálat gondoskodik az utcán éjszakázó rászorulókról. Az átázott ruhájú emberekhez a diszpécserközpontokban hívhatnak segítséget a járókelők - írták.



A szeretetszolgálat közleményében hozzátette: Budapesten a 450 férőhely mellett a vörös kód riasztás idején további 50 ember fogadására alkalmas krízisszállást nyitnak meg, szükség esetén az előző évekhez hasonlóan a szervezet országos központjában is krízisszállót alakítanak ki. A koronavírus-fertőzés miatt karanténba kerülő emberek számára létrehozott izolációs rész továbbra is fogadja azokat a hajléktalanokat, akiknek nincs hol tölteni a kéthetes karantént. A nappali melegedőkben meghosszabbított nyitva tartással várják a rászorulókat, ahol lehetőségük van ügyintézésre, főzésre, mosásra, valamint maszkot és vitaminokat is kérhetnek a szociális munkásoktól.



A szervezet az ország 12 városában 64 ellátó intézményben gondoskodik hajléktalan emberekről. A szeretetszolgálat az elérhető férőhelyekről tájékoztatja a társszervezeteket azért, hogy szükség esetén a legrövidebb időn belül szállást találjanak a rászorulóknak. A rendkívüli hidegben megerősített utcai szolgálattal látogatják a hajléktalanokat, arra kérik őket, hogy fogadják el az intézményi ellátást, és töltsék fedett helyen az éjszakát.