A hivatalos tájékoztató oldal adatai szerint 1370 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), és elhunyt 64 többségében idős, krónikus beteg

A hazánkban a járvány kezdete óta beazonosított fertőzöttek száma vasárnapra 376 495 főre nőtt, az elhunytaké 13 090 főre emelkedett. A gyógyultak száma 279 763 fő.

Az aktív fertőzöttek száma ismét csökkent, jelenleg 83 642 fő.

Kórházban 3578 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 291-en vannak lélegeztetőgépen. A napi új regisztrált fertőzöttek száma és a hétnapos mozgóátlag (Forrás: Worldometers) A napi új elhunytak száma és a hétnapos mozgóátlag (Forrás: Worldometers)

A környező országokban egyre nagyobb esetszámnál van jelen a brit vírusvariáns, amely gyorsabban terjed, könnyebben fertőz. Romániában a jelek szerint hamarosan a szuperfertőző brit mutáns lesz a domináns: Romániában egy szúrópróbaszerű vizsgálatban a minták több mint negyedében már ezt a vírusvariánst mutatták ki. A veszélyesebb brit mutáció szlovákiai jelenléte miatt az eddigi 10 napos karantént 14 napra hosszabbítják.

A brit mutáció Magyarországon is jelen van már hetek óta a közösségi terjedési hálókban, ezért a szakemberek figyelmeztettek, hogy továbbra is mindenki tartsa be a járványügyi előírásokat, nehogy újabb hullám robbanhasson be. Február elejéig még nem detektálták a dél-afrikai és a brazil vírusvariánst.

Szlávik János korábban elmondta: Magyarországon még nem "dominánsak" a mutációk, így a most használt vakcinák teljes hatékonysággal védenek. A védőoltások egyelőre a mutáns vírusok ellen is hatásosak, csak nem akkora mértékben, tehát mindenképpen megakadályozzák a fertőzés súlyossá válását. koronavirus.gov.hu

Eddig 286 379 fő kapott oltást, közülük 105 242 fő már a második oltását is megkapta. Az oltás első két szakasza lezárult: az egészségügyi dolgozók és az idősotthonok, bentlakásos szociális intézmények kampányszerű oltása már megtörtént. Csütörtökön megkezdődött a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon és a háziorvosoknál.

Az AstraZeneca szombaton érkezett első vakcinaszállítmányából hamarosan megkezdődhet a 60 év alatti regisztrált krónikus betegek oltása. A 40 800 adag vakcina 20 400 ember oltására elég.

A védőoltásra már közel 2 millióan regisztráltak a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon.

Nyitókép: MTI/AP/Pavel Golovkin