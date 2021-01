A központi tájékoztató oldal adatai szerint 696 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 344 352 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Utoljára ilyen alacsony adatot december 28-án (629 fő) és december 27-én (698) jelentettek. Korábban szeptember 16-án volt (581 fő) ennél alacsonyabb a napi új fertőzöttek adata. Az is látszik ugyanakkor, hogy erős ciklikusság van az új betegek számának megjelenésében, és a hétnapos mozgóátlag a helyzet romlását, a fertőzések számának növekvő tendenciáját mutatja. Az egy nap alatt regisztrált új betegek száma és a hétnapos mozgóátlag (Forrás: Worldometers)

Elhunyt 128 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 10 853 főre emelkedett.

Hatósági házi karanténban 25 532-en vannak, a mintavételek száma 2 860 814-re nőtt.

Az egy nap alatt elhunytak száma és a hétnapos mozgóátlag (Forrás: Worldometers)

A gyógyultak száma is folyamatosan nő, hétfőn lépte át a kétszázezres határt, és keddre már 209 852 főt tartanak gyógyultként nyilván.

Az aktív fertőzöttek száma 5312-vel, 123 647 főre csökkent.

Kórházban 5005 koronavírusos beteget ápolnak (60-nal kevesebbet a hétfőinél), közülük 356-an vannak lélegeztetőgépen (11-gyel kevesebben).

Budapesten egy nap alatt 126, Pest megyében 112 új esetet jelentettek. Forrás: koronavirus.gov.hu

Magyarország eddig minden hazánkba érkezett vakcinát felhasznált, hétfő estig összesen már 78 579 fő kapott oltást, többségében egészségügyi dolgozók, valamint 6642 idősotthonban lakó és dolgozó.

Kedden újabb vakcinaszállítmányok érkeznek, amelyek összesen közel 51 ezer ember oltását teszik lehetővé: a Pfizer-BioNTech oltásból a negyedik szállítmány, összesen 81 tálca oltóanyag érkezése várható, amely újabb 47 385 személy oltását teszi lehetővé. Továbbá

megérkezik az első Moderna-vakcina szállítmány is, ebből 7200 adag érkezik, amely 3600 ember oltását teszi lehetővé.

A most érkező oltóanyagokkal folytatódik az egészségügyi dolgozók, valamint az idősotthonok lakóinak és dolgozóinak oltása. Az oltás ütemét, gyorsaságát a vakcinák érkezése határozza meg. A járvány lassítása és a kórházak teljesítőképessége érdekében továbbra is érvényben vannak az eddigi védelmi intézkedések és február 1-ig érvényben is maradnak.

A védőoltás ingyenes és önkéntes, megkapásához viszont regisztrálni kell - ezt már több mint egymillióan meg is tették a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon vagy postai úton.

Nyitókép: MTI/EPA-KEYSTONE/Laurent Gillieron