Igen bonyolulttá vált az ausztriai autós szabálytalanságok ügykezelése

Közel kétmillió forint a gyorshajtásért kiszabható bírság felső határa január 1-jétől Ausztriában. Ha valaki gyorsan hajt és bemérik, hónapok múlva is kaphat csekket, és még az is előfordulhat, hogy a jogosítványát is bevonják.

"Lakott területen 80, azon kívül 140, autópályán 170 km/h fölött még a jogosítványt is automatikusan visszavonják"

- ecsetelte az InfoRádióban az új szabályok részletei kapcsán Pausz Ferenc közlekedésbiztonsági szakértő.

A szabály betartatásával összefüggésben elmondta, az EU-s csatlakozáskor megállapítottak egy olyan összeget, amely fölött államközileg is be lehet hajtani a bírságokat, ez a szabály viszont már szigorodott is azóta.

"Ha nem fizeti be valaki a bírságot, akkor a tartozás átadható behajtásra annak az országnak, ahol az illető állampolgársággal bír" - tisztázta Pausz Ferenc.

Hogy a jogosítványelvétel csak az adott országra vonatkozik-e vagy más országokra is, arról azt mondta, ez attól függ, hogy végül az az ország büntet-e, ahol a szabálytalankodás történt, vagy az, amelynek ki van adva a büntetés végrehajtása, ugyanis például Magyarországon az üzemben tartó autótulajdonos bűnhődik egy adott autóban történt szabálytalanság miatt, Ausztriában azonban nem.

Nyitókép: Pixabay