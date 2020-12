Mind a 21 magyarországi oltási pontra megérkezett a koronavírus elleni oltóanyag - a nap hírei

Mind a 21 magyarországi oltási pontra megérkezett a koronavírus elleni oltóanyag. Az első tízezer adag vakcinát december 26-án hozták meg, most újabb 70 ezer adag jutott el az oltópontokra. Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs tájékoztatóján elmondta: továbbra is az egészségügyi dolgozók kapják meg a vakcinát, a háziorvosok oltása is megkezdődhet. Szólt arról is, hogy Magyarországon még nem azonosították a brit koronavírus mutációt, amely nem veszélyesebb a jelenleginél, csak gyorsabban terjed.

Egy nap alatt 1.972 embernél mutatták ki a koronavírus fertőzést Magyarországon. 137 többségében idős, krónikus beteg halt meg a szövődményekben. 6.155 embert ápolnak kórházban, közülük 425-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 165.880-ra csökkent, a halálos áldozatoké megközelíti a 9 és fél ezret.

Világszerte több mint 82 millióan fertőződtek meg koronavírussal, csaknem 1 millió 800 ezer ember halála köthető a betegség okozta szövődményekhez. Egy nap alatt több mint 700 ezer új fertőzöttet regisztráltak.

Engedélyezte az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca közös fejlesztésű koronavírus-vakcinájának forgalmazását a brit gyógyszerfelügyelet - írja a BBC. Ez már a második jóváhagyott védőoltás a decemberben elfogadott Pfizer-BioNTech vakcina után. Az ország 100 millió adagot rendelt az AstraZeneca gyártótól, ami 50 millió ember beoltására elegendő.

Az egészségügyi unió megteremtése az egyik legfontosabb céljuk az európai intézményeknek a következő időszakban – jelentette ki az MSZP európai parlamenti képviselője. Ujhelyi István a Publicus Intézet online konferenciáján hangsúlyozta: az unió több mint 5 milliárd eurót biztosít erre a programra, amely Magyarországon is minőségi javulást eredményezhet az egészségügyben. Pulai András, a Publicus Intézet vezetője a közvélemény-kutatási adatokat ismertetve elmondta: az ország lakosságának mintegy kétharmada elégedetlen az egészségügyi helyzettel.

Januárban folytatódnak a tárgyalások a jövő évi minimálbérről, miután a szerdai egyeztetésen sem közeledtek az álláspontok. Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége alelnöke az InfoRádióban elmondta: a munkaadói oldal tartotta magát ahhoz, hogy 3 százalékkal emelkedjen a minimálbér 2021-ben. Ezzel szemben a munkavállalói oldal 5, és 6 és fél százalék közötti minimálbér-emelést szeretett volna elérni.

Magyarország mellett több európai uniós tagállam és nyugat-balkáni ország is felajánlotta segítségét Horvátországnak a földrengés okozta károk enyhítésében. A szerb államfő 1 millió euró átutalására kérte a miniszterelnököt, Észak-Macedónia és Bulgária egyaránt százezer eurós segítségről döntött. Zágráb még kedden aktiválta az unió polgári védelmi mechanizmusát is, amelynek részeként már megérkeztek az első szállítmányok Horvátországba.

Elenyésző számú kárt jelentettek Magyarországon a biztosítóknak a horvátországi földrengés miatt. A legtöbben betört ablakokról, leesett és megrongálódott ingóságokról, ritkábban pedig a lakás falán keletkezett kisebb, nagyobb repedésekről számoltak be.

Ismét jelentős mennyiségű olaj jelent meg az esőcsatorna kifolyójában a szigetszentmiklósi olajszennyezés helyszínén. A hírt egy helyi környezetvédő közölte, aki azt írta Facebook-oldalán, hogy az előző szennyezés felszámolásán dolgozó vízügyesek azonnal megkezdték a szennyezés befogását.

Benyújtotta a nemzeti banknak és közzétette az MKB és a Takarék Jelzálogbank részvényeire vonatkozó kötelező nyilvános vételi ajánlatokat a Magyar Bankholding és az MTB Zrt. Az ajánlattételre azt követően kerül sor, hogy a Budapest Bank, az MKB Bank és az MTB Zrt. meghatározó tulajdonosai december 15-én a Magyar Bankholdingba apportálták a részvényeiket.

Elhunyt Sólyom-Nagy Sándor operaénekes. A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas művész 79 évet élt. Sólyom-Nagy Sándor 1966-ban lett a Magyar Állami Operaház tagja, ahol az operairodalom nagy bariton szerepeiben aratott sikereket, elismert oratórium- és dalénekes is volt, emellett tanított a Zeneakadémián. Több mint 80 szerep eléneklése után 2009-ben vett búcsút a színpadtól. A dalszínház 2007-ben választotta örökös tagjai és mesterművészei közé.