Felvillanyozva: tisztán elektromos autó gyártásába kezd a Mercedes Kecskeméten

Az 50 milliárd forint értékű beruházáshoz a magyar kormány 15 milliárd forint támogatást biztosít, a beruházással több mint 4400 munkahely jövője válik "betonbiztossá" – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kecskeméti gyárban.

Hangsúlyozta: a világ egyik legnagyobb és legmodernebb autóipari vállalata döntött úgy, hogy óriási jelentőségű high-tech beruházást hoz Magyarországra, most amikor a világ autóipara "nem éppen az új beruházásokról szól". A vállalat ehhez szükséges karosszériaüzemet épít, és megkezdi a kecskeméti gyár technológiai felkészítését a tisztán elektromos autók szériagyártására – ismertette.

A miniszter a beruházást mérföldkőnek nevezte a Mercedes kecskeméti gyára, valamint a magyar gazdaság és autóipar szempontjából egyaránt.

Hozzátette: akármilyen irányba megy a világ autóipara, akármilyen ütemben, a kecskeméti gyár és gyártás sorsa biztosított. Mindez tovább erősíti a magyar-német gazdasági együttműködést, a németek alkotják a legnagyobb beruházói közösséget Magyarországon,

az összes külföldi beruházás egyötöde Németországból érkezett

– sorolta. Fontosnak nevezte, hogy a Magyarországon működő német cégek 60 százaléka szerint javulni fog jövőre az üzleti helyzete, ami a járványhelyzetben biztató várakozás.

A mai nap mérföldkő jelentőségű! Mérföldkő a magyar gazdaság, a magyar autóipar, és a Mercedes kecskeméti gyára... Közzétette: Szijjártó Péter – 2020. december 14., hétfő

Kiemelte: a magyar gazdaság életerejét mutatja, hogy miközben az egész világon gyárakat zárnak be, tömeges elbocsátásokat jelentenek be, addig Magyarországon újabb és újabb beruházásokat jelenthetnek be az ország valamennyi pontjáról. Ezek a beruházások világosan bizonyítják: az ország az új világgazdasági korszak nyertesei közé tartozik. Az új korszak brutális versennyel indul, a gazdasági kapacitások újraelosztásáért. A bezárt gyárak nem nyitnak újra automatikusan, a cégek a hatékonysági nyomás alá kerülve azt keresik, hogy hol tudnak az eddiginél jobban, hatékonyabban, gyorsabban termelni. "Ma Magyarország ebben a versenyben aratott egy óriási győzelmet" – húzta alá.

Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója elmondta:

Kecskeméten fogják gyártani az EQB, azaz a tisztán elektromos meghajtású autót, amelynek 2021 utolsó negyedévétől kezdődhet a sorozatgyártása.

Az új modell világpremierje jövő tavasszal lesz. Az idén márciusban bejelentett új présüzem pedig 2022-ben megkezdi működését a közlése szerint.

A kecskeméti gyár 4400 dolgozójának kiemelkedő teljesítménye miatt esett a konszern választása ismét a kecskeméti gyárra, amelynek ezzel a vállalaton belül még fontosabb szerepe lesz – mondta.

Felidézte: tavasszal egy hónapra leállították a gyártást a járvány, és az alkatrészbeszállítás akadozása miatt. Az április végéig tartó kényszerszünetben számos védelmi intézkedést vezettek be, augusztus óta újból teljes üzemmel gyártanak.

Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere azt mondta: örömöt és büszkeséget éreznek az újabb beruházás miatt, amely több száz új munkahelyet teremt, valamint közel ötezer család jövője lesz kiszámíthatóbb és biztonságosabb. Az új gyárban a jövő autóit fogják gyártani, ebben Kecskemét lesz és marad egy jó darabig az első. A Mercedest korrekt és hűséges szövetségesnek nevezte, amelyre a nehezebb időkben is számíthatnak. A kormány az első pillanattól kezdve támogatta a beruházás megvalósulását, a fontos versenyt csak így sikerült megnyerni - mondta.

A kecskeméti gyárban 2019-ben mintegy 190 ezer Mercedes-Benz kompakt autót állítottak elő. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 2019-ben közel 3,7 milliárd eurós forgalmat ért el, amely az előző évhez képest 2,7 százalékos növekedést jelent.

