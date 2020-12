Vétó: magyar és lengyel városok közösen kérik az országuktól esetleg visszatartott pénzt az EU-tól

A levél elején a polgármesterek leszögezik: „Mi, lengyel és magyar helyi vezetők elítéljük Orbán Viktor és Mateusz Morawiecki miniszterelnökök e lépéseit (mármint a vétót – a szerk.). Több millió magyar és lengyel állampolgár képviseletében támogatjuk a jogállami biztosítékok bevezetését, valamint az az EU-s források felhasználásának alapos ellenőrzését, hogy ezek a források valóban a köz javát, és ne antidemokratikus és korrupt érdekeket szolgáljanak.”

Az aláírók bíznak benne, hogy sikerül megyezni a felek, de ha nem, akkor van egy javaslatuk: „Egy Magyarország és Lengyelország nélküli kormányközi megállapodás esetén azt javasoljuk, hogy az Európai Unió az Új Generációs EU eszközben e két országnak biztosított forrásokból hozzon létre egy Helyreállítási és Rezilienciaépítési Alapot a magyar és lengyel önkormányzatok számára.”

Karácsony Gergely a következő kommentárral osztotta meg a levelet a Facebookon: „249 magyar és lengyel önkormányzat közösen követeli:

ha a kormányaink lemondanak róla, az önkormányzatok kapják az EU-s helyreállítási alap forrásait!”

Budapest főpolgármestere azt írja, „Összefognak a lengyel és magyar települések, hogy világossá tegyék: a kormányaink nem egyenlőek az országainkkal. Az Orbán-kormány foglyul ejtette Magyarországot, de azzal, hogy most felhatalmazás nélküli vétópolitikával béklyózza egész Európa válságkezelését, immár nem csak a magyar érdekek, de a magyar értékek ellen is cselekszik. Mert nyilvánvaló magyar érdek, hogy az európai válságkezelő segítség eljusson azokhoz, akiket megillet: a magyar emberekhez. (...) Minden Brüsszel-ellenes uszítás, minden hazug propaganda ellenére a magyarok túlnyomó többsége továbbra is elkötelezett Európa és az európai értékek mellett. Az úgynevezett jogállami kritériumok éppen ezen értékekből következnek.”

Karácsony Gergely így zárja posztját: „A szégyen a kormányoké, nem lehet az országoké. De a támogatás az országokat illeti, nem a kormányokat. Ha a magyar és a lengyel kormány nem tágít, akkor a megoldás az önkormányzatok bevonása lehet. Az, hogy a magyaroknak és a lengyeleknek járó segítséget az önkormányzatokon keresztül juttassuk célba. Ezt szolgálja mintegy 250 lengyel és magyar polgármester kezdeményezése, amelyet ma mutattunk be barátommal, Rafal Trzaskowski varsói főpolgármesterrel.”

