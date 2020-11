Bedros J. Róbert: a járvány az aktív lakosság komoly hányadára is veszélyes

„Féltünk attól, hogy ha nem vezetnek be szigorúbb intézkedéseket, akkor a terhelés tovább fokozódik. Így azonban bízunk abban, hogy az egészségügy méltán helyt tud állni, hiszen minden feltétel adott, és az orvosok, ápolók képzettsége is világszínvonalú" – hangsúlyozta. Azt azonban kiemelte, hogy a sikeres védekezéshez elengedhetetlen, hogy az emberek fegyelmezetten betartsák a szabályokat. Bedros J. Róbert néhány héttel ezelőtt látogatást tett osztrák egészségügyi intézményekben, ahol covid-ellátást is folytatnak. Az osztrák kollégákkal folytatott tapasztalatcsere rendkívül hasznos volt mind az osztrák, mint pedig a magyar küldöttség számára - mondta az Origónak a miniszterelnök főtanácsadója, a Szent Imre kórház főigazgatója.

A Covid miatt kórházba került betegek között jelentős számban fordulnak elő cukorbetegek, tüdőbetegek, vagy vese- és szív-, valamint érrendszeri betegek is. Nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy a betegek csaknem harmada túlsúlyos vagy elhízott.

A 60 év alatti elhízottak kétszeres eséllyel kerülnek az intenzív osztályra, mint a náluk kevésbé elhízottak.

Ezen statisztikák üzenete az, hogy nem csak az idősek vannak veszélyben. A járvány az aktív lakosság komoly hányadára is veszélyes - fejtette ki.

Rámutatott, valóban óriási a teher az egészségügyön, és ez csak akkor csökkenthető, ha mindenki fegyelmezett. "Aki még mindig nem hiszi el, hogy létezik a járvány, az még nem látott koronavírusos beteget lélegeztetőgépen. Mi sokat láttunk. Látjuk, hogy a vírus nem válogat. Most rendkívül fontos, hogy mindenki tartsa be a szabályokat – nemcsak a saját maga, hanem mások védelmében is. Oda kell figyelni a helyes táplálkozásra is, és arra is, hogy csökkentsük a rizikófaktorokat. Csak így érhetünk el sikereket – közös erővel" – hangsúlyozta Bedros J. Róbert.

Úgy látják, hogy a genetika is szerepet játszik abban, hogy mennyire lesznek súlyosak a tünetek. "Azt is tudjuk már, hogy a tünetek súlyosságát az is befolyásolja, hogy a beteg milyen kontaktusban volt a fertőző személlyel, akitől elkaphatta a vírust.

Nagyon leegyszerűsítve úgy fogalmazhatnám meg, hogy nem mindegy, milyen mennyiségű vírust lélegzett be a beteg a környezetben, ahol elkapta a kórokozót.

Ha valaki zárt helyen volt több órán át, ahol nem szellőztettek, így a vírus előfordulási aránya nagy volt a levegőben, akkor súlyosabbak lehetnek a tünetek" - mondta a főigazgató.

Nyitókép: Mónus Márton