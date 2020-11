Stadionzár és lagzistop jön – de mehet-e edzésre a gyerek szerdától?

Amennyiben a parlamenti kétharmados többség is úgy akarja a keddi szavazás alkalmával, már szerda nulla órától élnek az Orbán Viktor miniszterelnök által hétfő délelőtt bejelentett szigorú korlátozó intézkedések.

Nézzük, hogy a rendezvények mire számíthatunk!

Sport

A közösségi médiában leginkább két olyan sporteseményt neveznek most meg, amely kárvallottja az intézkedéseknek, az egyik a csütörtöki

Magyarország–Izland Eb-pótselejtező

mérkőzés, amelyen így zárt kapuk mögött kell kivívnia a járványhelyzet miatt 2021-re tolt labdarúgó-Eb-n való részvétel jogát Marco Rossi csapatának. A másik esemény a decemberben esedékes

Ferencváros–Barcelona Bajnokok Ligája-meccs;

mindkettőre már eladtak minden – mintegy 20-20 ezer – jegyet, de ezek tulajdonosai most szomorkodhatnak, a televíziós közvetítéssel kell, hogy beérjék.

Hogy mi lesz a sporttal, az egyelőre nem teljesen világos, de

a "csapatsportolásnak" most egy hónapra biztosan vége

– ebbe a bejelentések alapján beleértendők a gyermekek edzései, de még az uszodai foglalkozások is –, mindössze az egyéni és szabadtéri sportolás lesz engedélyezett a kormány tervei szerint, de az csak a részletekből derül majd ki, hogy egy-egy szabadtéri futóverseny, mint amilyet a BSI is szervez szombatra Fonyódra, lehetséges-e, az ugyanis egyéni, szabadtéri sportolásnak számít, ám rendezvény is, utóbbi miatt pedig elvileg tilos lesz.

Egyházak

Mivel általános rendezvénystop lesz és "minden gyülekezés tilos", ez azt is jelenti, hogy akár az egyházak is lépéskényszerben lehetnek, hiszen a bejelentések ezúttal nem sorolták fel kivételként a hitéleti tevékenységet, igaz, az egyház és az állam alaptörvényben biztosított szétválasztása értelmében a kormányzat vagy a parlament nem is tilthatja meg a szentmiséket, istentiszteleteket; ezeket az egyházaknak önként kell vállalniuk, ha megteszik. Az Infostart értesülése szerint akár órákon belül is döntés, illetve megnyilatkozás várható a kérdésben.

Magánrendezvények

Fontos tudni továbbá, hogy magánrendezvényeken legfeljebb 10 fő vehet részt, temetéseken 50, esküvői szertartásokon pedig csak a szertartás miatt fontos személyek, valamint a szülők és a testvérek; lakodalmat tartani 30 napon át biztosan tilos lesz, bonyolult is volna, miközben minden étterem zárva kell, hogy tartson.

"Nyolc órára mindenkinek haza kell érnie" – közölte a kormányfő; mindennek "kerete" tehát a korábbiaktól eltérően már este 8 órától reggel 5-ig érvényes kijárási tilalom, amely által a dolgozó embereknek munka előtt vagy után gyakorlatilag csak a bevásárlás lesz a dolguk otthonukon, tartózkodási helyükön kívül.

Fontos tudni még, hogy

a korlátozások advent derekáig tarthatnak legalább,

ám azt egyelőre nem tudni, milyen lesz a karácsony rendezvény- vagy családi szempontból, Orbán Viktor ugyanis jelezte, ezeket a korlátozásokat 30 nap után a járványhelyzet függvényében újabb időszakra meg lehet hosszabbítani.

