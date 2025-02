Mindent vagy semmit – pokolian nehéz feladat vár a legfontosabb mezőnyjátékosát nélkülöző Fradira

Tagadhatatlan, hogy 2025-ben – ha úgy tetszik, Robbie Keane irányításával – az Európa-ligában jobban szerepelt eddig a csapat, mint a bajnoki mérkőzésein, ám a nemzetközi porondon is a két hazai meccsen teljesített jól, s nyert az AZ Alkmaar (4-3) és a Viktoria (1-0) ellen.

Robbie Keane nem ok nélkül hivatkozott a mérkőzés előtti napon arra, hogy a hollandok elleni teljesítményt kellene megismételni, arra van szükség, az a mérce. Akkor játszott a legjobban a csapata. Ugyanakkor, ha pozitívumokat keresünk, az Eintracht Frankfurt elleni, idegenbeli Európa-liga-meccs még nagyon az év, az idény elején volt, az volt Keane-nel az első tétmérkőzés, ezzel magyarázható az ottani gyenge teljesítmény. Ellenben a két hazai Európa-liga-mérkőzésen – s alighanem ez a lényeg – teljesen más motivációs szinttel, más odafigyeléssel, lelkesedéssel futballozott, mint a magyar ellenfelekkel szemben. Ebben lehet bízni a ma esti mérkőzés előtt.

Dibusz Dénes Frankfurtban, Varga Ádám éppen a Viktoria ellen megsérült, Gróf Dávid került a kapuba, aki kiválóan teljesít eddig, a Paks elleni két góltól függetlenül. Az is tény, hogy várhatóan most még nehezebb dolga lesz.

Ugyancsak nehezíti a helyzetet az első számú csatár, a Dibusz Dénes sérülése óta a kapitányi karszalagot viselő Varga Barnabás hiánya. A sárga lapjai miatt eltiltott középcsatár szerepe felbecsülhetetlen a Fradi mostani játékában, a PAOK ellen is nagyon hiányzott.

Más kérdés, hogy a görögök elleni 0-5-öt nem érdemes alapul venni, ott tudták a játékosok, hogy vereség esetén is marad esély a továbbjutásra (realizálták is az AZ ellen), most, ahogyan Robbie Keane mondta, „mindent vagy semmit” mérkőzés következik.