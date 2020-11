Az ellenzéki pártelnökök zöme „nagyon is” elindulna egyéniben

Úgy tervezi, hogy indul egyéniben a 2022-es parlamenti választásokon Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke, aki Pestszentimre-Pestszentlőrinc körzetében nyert 2018-ban.

„2014-ben 56 szavazaton múlott, 2018-ban nagyon nagy arányban sikerült megnyernem – idézte föl a szocialista politikus. – De nagyon szeretném az ott élőket továbbra is szolgálni minden tudásommal, úgyhogy nagyon is készülök a választásokra, mind az országos pozíciókból fakadó országos feladatokra, mind az egyéni körzeti feladataim ellátására is. Mi azon az állásponton vagyunk, MSZP-sek, hogy

az a tizenöt körzet, ahol egyéni győztes született 2018-ban, azok már megmérették magukat, de természetesen, ha előválasztás alakul ki, akkor állok elébe.”

Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke 2018-ban Óbuda-Békásmegyer választókerületéből jutott be a parlamentbe egyéni képviselőként, 2022-ben ismétlést tervez.

„Azt tervezzük a Párbeszéddel közösen, hogy 2022-ben is elindulok ebben a körzetben. Mi ugye az elválasztást támogatjuk, és természetesen állok ennek elébe. Ha nem akar más ellenem elindulni akkor úgy, de ha vannak ellenjelöltek, akkor az előválasztáson fogok elindulni – fogalmazott Szabó Tímea. – Ugyanis

a választók kezébe kell visszaadni a döntés lehetőségét

annak, hogy kik képviseljék őket a következő Országgyűlésben, ezért bárhogy alakul az előválasztás eredménye, azt mi elfogadjuk.”

Kanász-Nagy Máté, az LMP társelnöke úgy fogalmazott: a pártvezetőknek minden feladatra készen kell, hogy álljanak, de a következő hónapokban dől el, hogy mit hoz a jövő.

„Ez múlhat azon, hogy az ellenzéki pártok milyen egyezségre jutnak.

Legkésőbb szerintem jövő ősszel kell látni azt a képet, hogy pontosan ki, hol indul majd a 2022-es tavaszi választásokon.

Közös, konszenzuális döntésekre kell törekedni, az együttműködés, ami előre viszi az ellenzéket a 2022-es sikerig. Nem szabad elugrani a feladat elől” – emelte ki a politikus, ami szerinte az ellenzéki politikusokra, pártvezetőkre hatványozottan vonatkozik.

Fekete-Győr András, a Momentum elnöke korábban az InfoRádió Aréna című műsorában úgy nyilatkozott: egyelőre nincs döntés arról, hogy ő maga indul-e az előválasztáson.

„Minden időmet és energiámat Magyarország új politikai közösségének építésére szentelem. A választáson természetesen indulni fogok, vagy pártlistán, vagy egyéni választókerületben – mondta Fekete-Győr András, emlékeztetve: – 2018-ban listavezetőként elindultam a budapesti 1-es választókerületben, és végül vissza is léptem V. Naszályi Márta javára. Az, hogy én indulok-e ebben a választókerületben, szerintem annyira nem releváns kérdés.”

Jakab Péter, a Jobbik elnöke az InfoRádió megkeresésére írásban azt válaszolta, hogy miután a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 1-es választókörzetben 2018-ban mindössze 127 szavazattal maradt le a Fidesz mögött, 2022-ben jön a visszavágó.

A DK ugyanakkor nem tartja időszerűnek a kérdést,

így most nem nyilatkoztak a témában.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton