A járványhelyzet miatt egyszerűsítenék az óvodai hiányzások igazolását is

Nincsenek könnyű helyzetben az óvodai dolgozók, hiszen a 3–6 éves korosztálytól még nem lehet elvárni azokat a védekezési módszereket, amelyek érdemben fékezhetik a járvány terjedését, így például a maszk viselését, a távolságtartást, a köhögési, tüsszentési etikett betartását. Emiatt az óvodák dolgozói fokozottan vannak kitéve a fertőzés veszélyének – hívta fel a figyelmet egy szakmai konferencián a Nemzeti Pedagóguskar (NPK) óvodai tagozata.

Az óvodapedagógusok azt hangsúlyozták: az egészségügyi dolgozókhoz hasonlóan nagyobb odafigyelést, anyagi és erkölcsi megbecsülést érdemelnének az óvodai alkalmazottak, emellett kiemelten fontos lenne, hogy folyamatosan biztosítsa a fenntartó a fertőzés megelőzésének tárgyi és személyi feltételeit – írja a Magyar Nemzet.

A pedagógusok szerint érdemes lenne egyszerűsíteni a gyerekek hiányzásainak adminisztrációját is. Jelenleg ugyanis a legenyhébb tüneteket produkáló gyermeket is csak orvosi igazolás birtokában engedik be újra az intézményekbe, a szülők nem igazolhatják a távolmaradást, mindez gyakran kígyózó sorokat okoz a gyermekorvosi rendelőkben. Ráadásul hiába elvárás a gyermekek egészségi állapotát igazoló orvosi okmány a betegség utáni intézménylátogatáshoz, a háziorvosoknak ezt semmilyen törvény nem írja elő.

A modern technikai eszközök és informatikai felületek lehetőséget adnának már arra, hogy a gyermekek hiányzását a gyermekorvosok elekronikusan jelezzék, így nem kellene igazolásért várakoznia a szülőnek, az orvosok is időt nyernének, az Oktatási Hivatal is nyomon követhetné a hiányzások alakulását.

Nyitókép: MTI Fotó: Kallos Bea