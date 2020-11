Civilek tiltakoznak a Déli Körvasút fejlesztésével járó terhelés ellen

Tiltakoznak a Hamzsabégi út mentén lakó civilek a közelben tervezett Déli Körvasút tervei miatt. Tóth Sándor Péter, a Polgárok a Pályán az Élhető Környezetért egyesület alelnöke azt mondta az InfoRádiónak, a most indított petícióval az a céljuk, hogy a zöld terület ne csökkenjen és a vasúti sínek közelében lévő ingatlanok ne sérüljenek az építkezés és forgalombővülés miatt.

A civilek legfőbb aggodalma az, hogy elvesztik az egybefüggő zöld övezetet a pálya mentén – mondta Tóth Sándor Péter.

Azt állítja, hogy a jelenlegi tervek szerint több mint ezer fát vágnanák ki.

Ezen kívül a környező épületek állagfelmérését sürgette.

A civil szervezet alelnöke kitért arra is, hogy mit várnak a vasúti sínek közelében élők: kevesebb környezetkárosítást és emberbarát megvalósítást kér.

Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója csütörtökön az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt a Déli Körvasút terveiről.

Vitézy Dávid pénteken a közösségi oldalán közölte, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kiírta a Déli Körvasút legnagyobb kivitelezési tenderét.

Fontos mérföldkőhöz érkeztünk: ma a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kiírta a Déli Körvasút legnagyobb kivitelezési... Közzétette: Vitézy Dávid – 2020. október 30., péntek

A Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója kitért a lakossági szempontokra is. Vitézy Dávíd kiemelte, mivel a Déli Körvasút kivitelezése a sűrűn lakott budai területeket is érinti, figyelnek majd arra is, hogy a munkák az ott élők számára minél kisebb terhet jelentsenek.

Elvárás, hogy a munkák közben a kivitelező korszerű, környezetbarát gépeket használjon,

és még az építkezés megindulása előtt teljes körű ablakcserét hajtsanak végre azokban a vasútra néző ingatlanokban, ahol az ott élők ehhez hozzájárulnak. Hozzátette: a munkák közben mind a vasúti forgalmat, mind a környék közútjainak átjárhatóságát fenn kell majd tartani.

Nyitókép: Déli Körvasút – forrás: Vitézy Dávid, Facebook