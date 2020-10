Vitézy Dávid: a déli körvasúttal szinkronban bővül a budai fonódó és a HÉV-vonal – infotérképek

A budai fonódó villamos bővítésével az utasok Dél-Buda újabb területeit érhetik el a jövőben – hangsúlyozta Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója a Színes Erzsébetvárosért Egyesület konferenciabeszélgetésén.

„A budai fonódó villamoshálózat »bejött«. Ennek következő, nagyrészt előkészített üzeme a Szent Gellért tértől vezetne a Műegyetem rakparton, átbújva a Petőfi híd alatt, tovább a Pázmány Péter sétányon, tehát az ELTE déli tömbje és az Infópark előtt, szintén áthaladva a Rákóczi híd alatt, majd a Kopaszi-gát főbejárata előtt fordulna el jobbra – sorolta a szakpolitikus. – Az ott zajló jelentős ingatlanfejlesztések (Mol-székház, iroda- és lakóingatlanok) mellett elhaladna, és elérne a Budafoki útig, ahol már a régebbi beépítésű újbudai lakóterületekre is nyílna kapcsolat. Itt csatlakozna a déli körvasút új állomásához; ismert, zajlik már az építkezés a déli összekötő vasúti hídon, ahol kettőről három vágányra bővül a vasút, és egy új vasútállomás is létrejön Nádorkert néven, ugyanennek a fejlesztési zónának, egyetemvárosnak, irodaháznak és lakóövezetnek a kiszolgálására. Ehhez a vasútvonalhoz is csatlakozni fog a budai fonódó, illetve az 1-es villamoshoz is, amely a Rákóczi hídon át itt ér éri el a budai oldalt.”

Vitézy Dávid arra is kitért, hogy milyen hatása lesz a Galvani-híd megépítésének a belvárosi forgalomra.

„A Galvani-híd, azáltal, hogy az Andor utcába, az M1-es, M7-es felől érkező forgalmat rövidebb és kényelmesebb úton továbbvezeti Pestre, miközben beköti Észak-Csepelt, tehermentesíti a Rákóczi hidat és megnyitja olyan autós forgalmak előtt, amelyek ma a belső hidakat használják – magyarázta. Vagyis, ha az autós forgalom jelentős része az Erzsébet híd helyet elsődlegesen a Petőfi hidat választja, a Petőfi híd helyet pedig a Rákóczit, akkor „a Galvani-híd jelentősen, mintegy

55 ezer autóval tudja tehermentesíteni Budapest belső városmagját”

– vélekedett.

A Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója beszélt a HÉV és az elővárosi vasúthálózat fejlesztéséről is: „A projekt része a ráckevei és csepeli HÉV teljes felújítása, illetve az, hogy a két HÉV-vonal a Művészetek Palotájától délre, a Soroksári út alatt egyesüljön. És a föld alatt, három megállóval érjék el a Kálvin teret.

A három megállóból az első a Közvágóhíd, ami a Művészetek Palotája mellett a Soroksári út alatt lenne, kapcsolódva az 1-es és 2-es villamoshoz, valamint az új körvasúthoz a pesti oldalon.

Az ezt követő megálló a Boráros téren lenne, megteremtve a tér teljes megújításának lehetőségét, és így a Nagykörútnak legyen egy szép kapcsolata a Dunához. Itt a HÉV a 4-es, 6-os villamoshoz kapcsolódna.

A Kálvin téren lenne legalább pár évig a végállomás, ahol a 3-as és 4-es metrót érintenék a vonalak – emlékeztetett Vitézy Dávid azt is megjegyezve, hogy a modellezéseik azt mutatják,

több mint megduplázódni fog az utasszám ennek köszönhetően.

Azt is elmondta, hogy közben a szentendrei HÉV megújításának a tervezése is megkezdődött.

Nyitókép: Vitézy Dávid/Budapest Fejlesztési Központ/Facebook