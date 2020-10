Változnak a hazai karanténszabályok - a nap hírei

Több ponton módosította a koronavírus-járvány miatt elrendelhető karanténfajtákkal kapcsolatos szabályokat az Országgyűlés.A képviselők 50 ezer forintról 150 ezer forintra növelték a hatósági házi karantén megsértése miatt kiszabható bírság legmagasabb összegét. A változások adminisztratív könnyítéseket is tartalmaznak. Ezentúl az országba lépéskor nem kell külön közigazgatási határozatba foglalni a hatósági házi karantén elrendelését, hanem automatikusan meg kell kezdeni.

Meredeken emelkedő szakaszba ért a koronavírus járvány második hulláma Magyarországon is - mondta az országos tisztifőorvos. Müller Cecília kiemelte, hogy az elhunytak többsége idős, de minden nap van középkorú áldozat is. Szólt arról is, hogy Magyarországon is vannak, akik másodszor is megfertőződtek a koronavírussal. A tisztifőorvos az Infostart kérdésére kiemelte, hogy elegendőnek tartja a jelenlegi szabályok betartását az operatív törzs, amely nem tervezi ezek szigorítását.

A covidos betegellátásban 660 ággyal bővült a kapacitás - mondta az InfoRádiónak az egészségügyért felelős államtitkár. Ez a váci, ceglédi, esztergomi, hatvani, bajai és orosházi kórházak bevonásával valósult meg. Horvát Ildikó szerint a most a rendelkezésre álló kórházi ágyak száma a többszöröse annak, mint amire a becslések szerint a következő hetekben, hónapokban szükség lesz. Dolgozók átvezénylésére az államtitkár szerint most nincs szükség.

Elhagyhatta a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikáján létrehozott járványkórházat az a 75 éves koronavírusos nő, akinek elsőként adták be a magyar gyártású remdesivir készítményt. A cukorbetegséggel küzdő páciens október 14-én súlyos állapotban, romló köhögése, nehézlégzése és tüdőgyulladása miatt került az egyetem klinikájára, ahol még aznap megkapta a koronavírus elleni szert. Eddig 19 koronavírusos beteg kapta meg a magyar gyártású remdesivirt a Semmelweis Egyetemen.

Visszavonja a budapesti maszkhasználatról szóló rendeletet szerdai ülésén a Fővárosi Közgyűlés - közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely Facebook-oldalán kiemelte, hogy a szabályozás kormányrendeletbe ütközik, amely magasabb szintű jogszabálynak számít. A kormányrendelet értelmében a sál már nem elég az arc eltakarásához, mindenkinek maszkot kell hordania, amely az orrot és a szájat is teljesen eltakarja. Arra kér mindenkit, hogy továbbra is fegyelmezetten tartsa be a járványügyi előírásokat.

Vizsgálatot rendelt el a Baross utcai Idősek Otthona egyik telephelyén a fenntartó Fővárosi Önkormányzat, miután a hatósági tesztelés magas arányú fertőzöttséget mutatott. A fenntartó felfüggesztette az intézmény vezetőjét és kirendelt egy másik szakembert a vizsgálat végéig. A Fővárosi Önkormányzat járványügyi intézkedési tervet állított össze az illetékes kormányhivatallal és a 4. kerülettel egyeztetve.

Nonszensznek nevezte a kijevi magyar nagykövetet bekéretését az ukrán külügyminisztériumba a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a közmédiában úgy vélte: azt kérték számon, miért buzdították a magyarokat arra, hogy támogassák a magyar jelölteket. Kijev korábban azért adott át tiltakozó jegyzéket a kijevi magyar nagykövetnek mert szerinte a magyar kormány közvetlenül beavatkozott az ukrajnai helyhatósági választásokba. Közben Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter este, neveket nem említve azt közölte: Kijev megtiltotta két magas rangú magyar tisztségviselő beutazását.

A hazai mezőgazdaság az összes alapvető élelmiszerből képes biztonsággal ellátni a fogyasztókat - hangsúlyozta a vidékfejlesztési államtitkár. Feldman Zsolt az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, hogy az élelmiszeripari termelés növekedni tudott a válság idején is. Elmondta azt is, hogy a járvány kezdete óta a korábbinál többen keresték a helyi termékeket. Úgy értékelte: a járványhelyzet megmutatta, hogy érdemes erősíteni a rövid ellátási láncokat.

A 64 évvel ezelőtti, mosonmagyaróvári sortűz áldozatairól tartottak megemlékezést a városban. A honvédelmi miniszter szerint fontos feladat megtanítani a fiataloknak, hogy mit jelent a haza iránti elkötelezettség. Benkő Tibor a határőrlaktanyánál beszélt erről, ahol 1956. október 26-án több mint százan haltak meg, amikor az épületből a fegyvertelen tüntetőkre lőttek.

Olaszországban az utcára vonultak a vendéglátósok a legutóbbi korlátozások, az éttermek este 6 órai zárása ellen. Nápolyban a polgármester is részt vett a megmozduláson, Milánóban az utcákra kitett üres asztalokkal tiltakoztak. Az este 6 órai zárás mintegy 330 ezer éttermet, bárt, presszót és fagylaltozót érint, többségében családi vállalkozásokat. Keddre az edzőtermek és uszodák dolgozói hirdettek megmozdulásokat, szerdára a kereskedők.

A fehérorosz ellenzéki vezető szerint több mint hétmillió dollár gyűlt össze a sztrájkok résztvevőinek támogatására külföldi alapokban. A Litvániába menekült Szvjatlana Cihanouszkaja korábbi elnökjelölt úgy tudja: az emberek egynapi keresetüket utalják át. Közben Minszkben és több nagyvárosban különböző kormányellenes tiltakozó akciók kezdődtek, miután az ellenzék által adott ultimátum ellenére sem mondott le a vasárnap lejárt határidőre Aljakszandr Lukasenka elnök.

Az európai rakétatelepítésről való lemondást és kölcsönös ellenőrzést javasol a NATO-nak az orosz elnök. Vlagyimir Putyin a Kreml honlapján megjelent közlemény szerint kölcsönösségi alapon felajánlotta, hogy Oroszország európai területére nem telepíti azt a rakétát, amelyről Washington úgy gondolja, hogy megsérti a közepes hatótávolságú nukleáris erők szerződését.