Újabb intézkedésekről döntött a kormány – Kormányinfó percről percre

nem tiltják a bértábla mellett sem a magánpraxist, ha erre a kórház, intézmény engedélyt ad. Az nem lehet, hogy valaki a rendes munkája mellett még három másik magánrendelésen is dolgozik. A részletszabályok is engedni fogják ezt bizonyos keretekig.

Kijelölt járványkórházak vannak, emiatt vannak az átvezénylések, de a dolgozók egy százalékát érinti most is csak.

2020.10.08. 10:44

Egészségügy

Az egészségügy rendelkezésére állnak a szükséges eszközök, a legnagyobb teher az orvosokon és az ápolókon van. Ezért fontos az ápolói béremelés, 20 százalékkal nő novembertől, és 2022-től pedig további 30 százalékkal. A rendszerváltoztatás óta nem volt ilyen növekedés. Örülnek, hogy az orvosi kamarával sikerült megegyezni, és az Országgyűlés is egyetértésre jutott. Konszenzus jött létre. Fontosnak tartják a hálapénz kivezetését és az orvoselvándorlást megállító bértáblát is. Már 2021. január elsejétől jelentős béremelés lesz, a bértábla alapján 125 százalékos növekedés jön. Egy három éve dolgozó rezidensnek is 613 ezer forint bruttó jövedelme lesz, egy 40 éve dolgozó orvosnak 1,7 millió forintos bére lesz. Ez 2022-ben 788 ezer, illetve 2,1 millió forintra emelkedik, míg az emelés végén 875 ezer, illetve 2,4 millió forint lesz a kereset. Ez még húsz százalékkal emelhető is. A kisebb vitás kérdéseket rendeletekben tudják majd rendezni, ilyen az átvezénylés, kirendelés kérdése. A részletszabályokat is egyeztetik az orvosi kamarával. A háziorvosoknál is új szabályok jönnek januártól, a bértáblánál rosszabbul ők sem kereshetnek.