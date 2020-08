Matolcs György: átmenetileg el lehet engedni a költségvetési hiányt és az államadósságot - a nap hírei

A magyar miniszterelnök szerint Európa bajban van, mert még mindig nem sikerült meghatároznia új helyét a nemzetközi gazdaságban. Orbán Viktor a bledi stratégiai fórumon arról beszélt, hogy Európa - az Egyesült Államokkal és Kínával ellentétben - nem képes gyökeresen megváltoztatni a játékszabályokat. A miniszterelnök szerint ennek oka, hogy nincs közös európai hadsereg és ahhoz kapcsolódó tudományos-innovatív központok, amelyek a technológiai fejlődés motorjai lehetnének. Orbán Viktor szerint az Európai Unió jövőbeli sikerének záloga a közös katonai védelmi kapacitás kialakítása, a tömb bővítése Szerbiával, illetve a versenyképes gazdaság létrehozása.

A jegybankelnök szerint átmenetileg el lehet engedni a költségvetési hiányt és az államadósságot, de 2022 után kötelező lesz visszafordulni az egyensúly és növekedés bevált receptjéhez.Matolcsy György új írásában ismét hosszú távú felzárkózási modellt sürgetett, és úgy vélte, bár a mai magyar gazdasági modell már nagyjából ilyen, de még sok a hiányzó láncszem. Szerinte világos menetrend kell a következő 20-25 évre: ennek hiányában az a történelmi kockázat vár ránk, hogy ez a felzárkózás soha nem megy végbe.

A teljes határszakaszon, az ország 67 határátkelőjénél ellenőrzik a forgalmat a határrendészek szeptember elsejétől. Balázs László, az ORFK határrendészeti főosztályának vezetője elmondta, hogy a feladatokat a honvédséggel és az Országos Mentőszolgálattal közösen látják el. Megerősítette, hogy főszabály szerint csak magyar állampolgárok léphetnek be az ország területére, de nekik is kötelező a kéthetes karantén, ami két negatív teszttel váltható ki. A nem magyar állampolgárok a rendőrségi honlapon keresztül nyújthatnak be méltányossági kérelmet, ha Magyarországra akarnak jönni.

Negatív koronavírus-teszttel szeptember elseje után is beléphetnek a cseh, a szlovák és a lengyel állampolgárok Magyarországra - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Az első bejelentés még csak a csehekre vonatkozott. Szijjártó Péter kiemelte: a visegrédi országok sikeresen védekeztek a járvány ellen, és most többször egyeztettek személyesen Bledben, majd telefonon az éjféltől életbe lépő újabb, a védekezést szolgáló magyar intézkedésekről. Mindezek alapján az öt napnál nem régebbi negatív teszttel bejöhetnek Magyarországra, míg a visegrádi országokban korábban szállást foglaló magyaroknak is elég lesz egy negatív teszt a hazaérkezés után.

A tanév jelenléti oktatással kezdődik, de a tanárok és diákok egyik fontos feladata lesz, hogy felkészüljenek arra, ha digitális munkarendet kell bevezetni - jelentette ki a köznevelési államtitkár. Maruzsa Zoltán az InfoRádió Aréna című műsorában úgy vélte: mindig lesz egy-egy olyan új helyszín, ahol megjelenik a vírus, a kulcskérdés az, hogy rendszerszintű átállásra szükség lesz-e, mint tavasszal. Hangsúlyozta, hogy szükség esetén akár egy-egy osztályra, vagy évfolyamra is rendelhetnek el karantént. Azt mondta, hogy a szaktárca által készített protokoll egy ajánlás, amelyből minden iskola annyit alkalmaz, amennyit tud.

Mérföldkőnek nevezte a most induló tanévet a magyarországi szakképzés történetében a területért felelős innovációs miniszter. Palkovics László az online megtartott országos szakképzési tanévnyitón azt hangsúlyozta, hogy a diákok a most induló tanévtől már egy rugalmasabb, a gazdaság igényeit folyamatosan és hatékonyabban figyelembe vevő rendszerben tanulhatnak, így biztosak lehetnek benne, hogy arra a tudásra, amelyet a következő években szereznek, valódi igény van a munka világában.

Kompromisszumos megoldás született a Nagykörút új forgalmi rendjéről - közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely sajtótájékoztatóján elmondta: az Üllői úti ideiglenes kerékpársáv nem marad fenn a metrópótlás idején, a többi átmenetileg létesített sáv, a nagykörúti, Bartók Béla úti, Villányi és Tétényi úti is a helyén marad szeptembertől. A döntés értelmében a Blaha Lujza tértől a Petőfi hídig kétsávos lesz a Nagykörút, a kerékpársávot a parkolósávból alakítják ki, ezt javasolta korábban Fürjes Balázs Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár is.

Lemond a Színház- és Filmművészeti Egyetem vezetése és szenátusa.A lépést azzal indokolták, hogy az intézmény fenntartását szeptember elsejétől átvevő alapítvány minden alapvető jogkörüktől megfosztotta őket. Az alapítványi fenntartásba került egyetem alapdokumentumait Vidnyánszky Attila kuratóriumi elnök írta alá múlt héten. Vidnyánszky Attila az M5 Híradónak azt mondta: végig azt hitte, hogy tudnak együtt dolgozni. Hozzátette: amint megkapják a hivatalos dokumentumokat, a testület dönt az új vezetőség felállításáról.

Nagy László pozitív koronavírustesztje miatt maradt el a Veszprém-Kiel kézilabda-mérkőzés. Ezt Csík Zoltán, a Veszprém vezérigazgatója jelentette be az M4 Sport magazinjában. A veszprémi klub a sportigazgató, Nagy László mellett a gálamérkőzésen búcsúztatta volna további három játékosát, a kézilabdázástól szintén visszavonult Momir Ilicet, Sterbik Árpádot és Fazekas Nándort.