Újra engedélyezik a légi szúnyogirtást Magyarországon - a nap hírei

Soron kívül felülvizsgálja több település vízkár-elhárítási terveit az Országos Vízügyi Főigazgatóság.A hétvégi esőzések miatt több helyi kisvízfolyás szintje átlépte a valaha mért legmagasabb vízállást, a mederből kilépő víz számos településen elöntést okozott. A vízügyi főigazgatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy a klímaváltozás következményeként a jövőben egyre gyakrabban várhatók extrém időjárási jelenségek és villámárvizek. A hétvégi esőzések Somogy és Zala megyében okoztak komoly károkat.

Átmenetileg, 180 napra engedélyezte a légi kémiai szúnyogirtást a Nemzeti Népegészségügyi Központ.Az intézkedés előzménye, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arról tájékoztatta az országos tisztifőorvost, hogy az elmúlt hetek esőzései miatt elszaporodtak a szúnyogok, és a megfelelő mértékű gyérítés a meglévő biológiai, illetve földi, kémiai módszerekkel már nem biztosítható.

Újabb 78 cég juthat összesen több mint 2 milliárd forinthoz a Pest megyei vállalkozások eszközberuházásait támogató pályázati felhívás utólagos keretemelésének köszönhetően - jelentette be a pénzügyminiszter. Varga Mihály elmondta, hogy a keretemelésre azért volt szükség, mert a kiírásra több mint négyszeres volt a túljelentkezés. A mikro-, kis- és közepes vállalkozások fejlesztésére irányuló pályázatnál a támogatás összege cégenként a 300 millió forintot is elérheti.

Több száz millió eurónyi beruházás érkezik Magyarországra a következő hónapokban Dél-Koreából - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Szöulban arra is felhívta a figyelmet, hogy a tavalyi év kivételes volt a Magyarországra érkező beruházások szempontjából, ugyanis évtizedek óta először nem Németországból érkezett a legtöbb beruházás, hanem Dél-Koreából. Emellett több, dél-koreai elektromos autóiparban aktív vállalat is úgy döntött, hogy további beruházásokat hoz Magyarországra.

Városdiplomáciai akadémia őszi elindítását jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely Facebook-oldalán azt közölte: az akadémia fogja biztosítani a városdiplomata-utánpótlást, egyetemi hallgatók és a közelmúltban végzett diplomások bevezetésével a nemzetközi és városdiplomáciai életbe. Az akadémia vezetője Balázs Péter volt külügyminiszter és CEU-professzor lesz.

Újabb 13 embernél mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel az aktív fertőzöttek száma 523-ra nőtt, újabb halálos áldozat ugyanakkor nincs, az már hetedik napja változatlanul 596. A járvány kezdete óta 4.448 embernél azonosították a vírust, 596-an haltak bele a betegségbe. A kormányzati portál adatai szerint jelenleg 71 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 6-an vannak lélegeztetőgépen. 3.329-en már meggyógyultak.

A járvány megállításához minél több embernek kellene beadni majd az új koronavírus elleni vakcinát, azt azonban egyelőre nem lehet látni, mikor válik elérhetővé majd az oltás - jelentette ki a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. Szlávik János az Inforádió Aréna című műsorában elmondta, hogy egy új oltásnak mindig van kockázata, de a szakemberek szerint azt be kell vállalni. A szakember emellett az óvintézkedésekre utalva úgy vélte, hogy nem szigorítani kell, hanem a meglevő szabályokat kell betartani. Úgy fogalmazott: nehéz elképzelni, hogy nem lesz második hullám.

Megkezdődött a világ eddigi legnagyobb koronavírus-vakcinatesztje az Egyesült Államokban.A programban összesen 35 ezer önkéntes vesz részt. Szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy nincs biztosíték arra, hogy az amerikai Országos Egészségügyi Intézetek támogatásával, a Moderna biotechnológiai vállalat által kifejlesztett kísérleti oltóanyag valóban hatékony védelmet nyújt.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint az országoknak nem határzárral, hanem belső szigorral kell többet tenniük a koronavírus-járvány ellen. A szervezet főigazgatója felhívta a figyelmet, hogy ahol betartották a maszkviselési kötelezettséget vagy a tömeges összejövetelek elkerülését, ott a járvány lassult, ahol nem, ott erősödött. Tedrosz Gebrejeszusz pozitív példaként említette Kanadát, Kínát, Németországot és Dél-Koreát.

Romániában elvette a kormánytól a parlamenti választások kiírásának jogát a törvényhozás. A bukaresti parlament mindkét háza elfogadta a baloldali többség és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség által beterjesztett törvénytervezetet. Ennek értelmében idén nem a jobbközép kisebbségi kormány, hanem a parlament dönt az év végén esedékes parlamenti választások időpontjáról. A törvény - tekintettel a koronavírus-járványra - lerövidíti a választási előkészületek időtartamát.

Elhunyt Kósáné Kovács Magda. A Horn-kormány munkaügyi minisztere, volt európai parlamenti képviselő 79 éves volt. A szocialista politikus 1996-tól az MSZP ügyvezető alelnöke volt, a 2004-es választáson került be az Európai Parlamentbe, ahol az Európai Szocialisták frakciójának alelnökévé választották. Kósáné Kovács Magda 2011-ben egyik alapítója volt a Demokratikus Koalíciónak.