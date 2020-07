Bodolai László szerint a főszerkesztő szándékosan robbantotta szét az Indexet

Egy internetes bejegyzésben Bodolai László súlyos kijelentéseket tett Dull Szabolcsról, aki a cég elnöke szerint valójában baloldali politikusokkal egyezkedve szétverte az Indexet, és akit az Index elnöke szerint külföldön rendőrök vittek volna el belső, szenzitív információk a versenytárshoz való szivárogtatásáért. Bodolai állítja: információi vannak arról, hogy a főszerkesztő politikusokkal egyezkedett az elmúlt hetekben.

Bodolai László, az Index.hu Zrt. elnöke, illetve a lapot tulajdonló Magyar Fejlődésért Alapítvány kuratóriumának elnöke a bejegyzésben tett állításait, amelyet az Origo közölt, megerősítette a Media1 érdeklődésére. Azt mondta a portálnak, a bejegyzés azért készült, mert megpróbálták LMP-hez köthető személyek számonkérni rajta, mi történik az Index körül, holott ő sosem akarna ártani a lapnak, azt mindig védelmezte. A szavai szerint a bejegyzéssel érthetőbbé kívánta tenni a folyamatokat. Azt is mondta, a bejegyzésben szereplő információkat megpróbálta elmagyarázni a most távozó újságíróknak is, de ők már annyira fel lettek hergelve ekkorra, vagy csak nem értették a helyzetet, hogy csak sértegették.

A Facebook-posztban Bodolai László azt írta, Dull Szabolcsot „Németországban rendőrök szíjon vezették volna el”, amiért a konkurenciának információkat adott ki az Index.hu Zrt. igazgatósági ülésén elhangzottakról. Az elnök szerint Dull Szabolcs egy hónappal korábban tudott arról az úgynevezett Gerényi-tervről, ami az Index lehetséges átalakítását vetette fel, és amit az igazgatóság végül elvetett, ennek ellenére június 21-én mégis kitört az Index körül a botrány, amikor a szerkesztőség átállította a függetlenségi barométert veszélyt jelző állásra, amit azt követően sem állított vissza az eredeti állapotba, hogy Bodolai László jelezte, nem szándékoznak a Gerényi-tervet megvalósítani, nincs szó veszélyről.

Mégis utána a 24.hu újságírója olyan üzleti titkokra kérdezett rá Bodolainál, amit csak Dulltól tudhatott. A kuratóriumi elnök a szivárogtatás után úgy érezte, már csak titoktartási szerződésekkel beszélhet a szerkesztőség vezetőivel, de ők mindent azonnal kiadtak, például a 444-nek. Közben Bodolai szerint a hirdetők elkezdtek elbizonytalanodni, ennek következtében pedig az Index kasszája kezdett kiürülni.

Bodolai László azt is állítja, hogy „befutott több olyan infó, hogy Dull Szabolcs rendszeresen egyeztet magas rangú baloldali pártpolitikusokkal. Nekem egyre inkább az volt következtetésem, hogy a valódi cél nem a megegyezés, hanem az Index szétrobbantása.”

Az elnök először csak az igazgatóságból hívta vissza a főszerkesztőt, de miután ezt követően sem múlt az egy hónapon át tartó patthelyzet, az elnök felkért egy nemzetközi ügyvédi irodát, hogy készítsen egy auditot a vezetői felelősségről. Ennek az auditnak az lett az eredménye, hogy a főszerkesztő semmit sem kockáztat, amíg ő a teljes vagyonát.

Bodolai László ekkor közös megegyezéssel akarta elküldeni Dullt, de „ő inkább elment fellázítani a szerkesztőséget”. Ezután hívta találkozóra Dull Szabolcsot, akinek felkínált egy olyan közös megegyezéssel történő távozást, amit korábban az Index más főszerkesztői is elfogadtak. Dull erre azt mondta, átgondolja, időt kér, de nem ment vissza a találkozóra, hanem „telekürtölte a sajtót”, hogy megzsarolták.

Ezt követően Bodolai elmondása szerint ő már hiába próbált bármit tenni, egyeztetni, mivel egyetlen feltételbe nem volt hajlandó az elnök belemenni ezek után, abba, hogy Dullt visszavegye. Bodolai szerint a szerkesztőségnek tudnia kellett, hogy ez egy teljesíthetetlen feltétel ilyen előzmények, az elnök részéről a főszerkesztőbe vetetett bizalom megrendelülése után, mégis „hihetetlen hangnemet megütve” kezdtek el beszélni a szerkesztőség tagjai.

"Most a konkurencia röhög a markában, a ballib pártok rá próbálják verni Orbánra, ellenem felépített hecckampány folyik, mert hoztam egy olyan munkaügyi döntést, ami nem volt elkerülhető” – írta az Index igazgatósági elnöke.

A Magyar Nemzet pedig arról ír, hogy Dull Szabolcs a menesztése után Dobrev Klárával, a DK EP-képviselőjével egyeztetett, és a Pesti Srácok információi szerint rendszeresen tartott kapcsolatot Nyakó Istvánnal, az MSZP egyik politikusával is.

Mint pénteken megírtuk, kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését az Index szerkesztőségének három vezetője, Tóth-Szenesi Attila vezető szerkesztő, valamint a két főszerkesztő-helyettes, Munk Veronika és Haász János. A legnagyobb látogatottságú magyar hírportál szerkesztőségének szinte minden munkatársa felmondott.

A távozási hullámot az okozta, hogy Bodolai László, az Index Zrt. igazgatóságának elnöke szerdán kezdeményezte Dull Szabolcs főszerkesztő munkaviszonyának rendes felmondással történő megszüntetését, mert indokolása szerint "a főszerkesztőnek nem volt módja a piaci helyzetet kedvezőtlenül befolyásoló belső folyamatokat megállítani vagy kontrollálni".

A döntés után az Index szerkesztősége azt követelte az igazgatóság elnökétől, hogy helyezze vissza pozíciójába Dull Szabolcsot a szakmai függetlenség és az Index jövőjének megőrzése érdekében, de ezt Bodolai elutasította. Ezek után döntött úgy a szerkesztőség tagjainak túlnyomó többsége, hogy felmondja munkaszerződését.