Merkely Béla: a lángosért sorban állva is könnyen megfertőződhetünk

Továbbra is a koronavírus behurcolása jelenti a legnagyobb kockázatot egy esetleges második hullám kialakulásában Magyarországon. Már életbeléptek a szigorítások a határokon, de ezek mellett arra is szükség van, hogy az emberek betartsák a védekezési és távolságtartási szabályokat belföldön is. Az elmúlt hetek tapasztalatai azt mutatják, hogy gyengült a fegyelem, ez leginkább a maszkok viselésén látszik.

A fegyelem gyengülése három hónap szigor alapján természetes jelenség, de bizonyos óvintézkedéseket, például a zárt helyeken való maszkhasználatot, célszerű lenne most is betartani – mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora az M1 Ma reggel című műsorában.

„Egészen nyugodt békés nyarunk lehetne abban az esetben, ha ezt az egy, mindenki által betartható szabályt komolyan vesszük” – emelte ki a beltéri maszkviselésről a szakértő, akit a hirado.hu idéz.

Merkely Béla kifejtette, ha az „udvarias távolságtartás” szabályait betartják az emberek, akkor a strandok nem jelentenek veszélyt, mivel a 25–30 fok körüli hőmérséklet nem kedvez a vírusnak.

„De ha sokan állunk sorban lángosért, mondjuk harmincan-negyvenen, és közel állunk egymáshoz, akkor a járvány jelenlegi állapotában arra azért van esély, hogy egy úgynevezett szuperfertőző megfertőzzön mindnyájunkat” – hangsúlyozta a rektor, de hozzátette: zárt térben, légkondicionáló mellett, 20 fok körüli hőmérsékletnél a fertőzés valószínűsége sokkal nagyobb, amit a csoportos megfertőződésekről szóló adatok is bizonyítanak.

A fertőzés terjedésének megfékezése érdekében Merkely Béla szerint a maszkhasználat célszerű lenne munkahelyeken, boltokban, és bármely beltéri helyiségben, ahol legalább ketten tartózkodnak. Elmondta, náluk az egyetemen az a szabály, a légkondicionált belső terekben, ha kettőnél többen tartózkodnak, kötelező felvenni a szájmaszkot.

