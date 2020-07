50 milliárd forintból folytatódik a Modern Városok Program

A pénzügyminiszter kiemelte: a kormány jövőre is folytatja a Modern Városok Programot, a 2021-es költségvetés biztosítja az erre a célra elkülönített 50 milliárd forintot.

A megyei jogú városoknak mindig is nagy súlya volt az ország életében, míg a magyar gazdaság jó alapot biztosít a városok fejlődéséhez, fontos tehát, hogy a kormány és a települések között folyamatos legyen az együttműködés – jelentette ki Varga Mihály. Mint mondta: a magyar gazdaságot jobb állapotban érte a mostani válság, mint ahogyan az történt 2008-ban, ebben pedig a városoknak és falvaknak is komoly szerepük volt.

"Azért tudtuk gyorsan és nagyobb kockázat nélkül a bruttó hazai termék 20 százalékát gazdaságvédelmi célokra fordítani, mert hétéves folyamatos gazdasági növekedés áll mögöttünk, amelyből az egész ország, a vidéki települések is kivették a részüket" – mondta a tárcavezető. Emlékezetett, hogy a városok további fejlődése érdekében létrehozott Modern Városok Program 23 megyei jogú városban összesen 270 projektet támogat, a fejlesztések összértéke 4000 milliárd forint, amelynek legnagyobb része hazai forrás.

A program jövőre folytatódik plusz 50 milliárd forintos kerettel,

a megvalósítás során eddig több mint 1.800 milliárd forint hazai, illetve uniós támogatás jutott el a településekhez.

Varga Mihály kitért arra is, hogy a kormány az önkormányzati beruházások támogatására külön programokat futtat jövőre is. A Terület- és településfejlesztési Operatív Program keretében valamennyi felhívás a megyék, megyei jogú városok saját fejlesztési elképzeléseit támogatja, kiemelt figyelemmel a munkahelyteremtésre, a helyi gazdaság erősítésére. A programra a megyei jogú városok eddig összesen 950 támogatási kérelmet nyújtottak be 426 milliárd forint összegben.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás