Mivel újra van koronavírusos beteg a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban, ezért nem enyhítenek a teljes látogatási tilalom feloldása óta érvényes látogatási szabályokon, idősávon - mondta a Kisalföldnek Tamás László János, az intézmény főigazgató főorvosa. Mint ahogy az Infostart is megírta, koronavírus-fertőzést igazoltak az Audi üzem egyik dolgozójánál, aki tünetmentesen otthonában lábadozik június 27 óta, emellett pedig egy Ravazdon elszállásolt ukrán vendégmunkásnál is kimutatták a kórokozó jelenlétét - őt viszont kórházba kellett szállítani.

A kórházban az elmúlt időszakban a már csak a Covid-betegek részére fenntartott osztályokon van érvényben a látogatási tilalom, a sürgősségin pedig negyedórában maximálták a hozzátartozók látogatási idejét. A többi osztályra egy-egy beteghez naponta maximum két regisztrált hozzátartozó mehet be délután 2 és 3 óra között. Már engedik az apás szüléseket is. A kórházat felkereső betegek és hozzátartozók belépése előtt azonban kötelező a járványügyi ellenőrzésen is átesni.

Bár a győriek a laphoz eljuttatott panaszok szerint szeretnék a belépési és látogatási szabályok enyhítését, a kórház főigazgatója erre nem lát lehetőséget az ápoltak és a látogatók egészségének védelme érdekében. Mint a lapnak elmondta, az elmúlt két hétben már ugyanannyi beteget láttak el, mint egy éve ilyenkor, azonban a legelesettebb betegek kísérőinek beléptetésén túl egyre nagyobb teher minden további kísérő, látogató járványügyi szempontokat betartó beléptetése.

Nagyon jó eredményeink vannak a kórházi fertőzések esetében, amióta a jelenlegi rendszer életben van.

Másrészt a kórház egy munkahely, ahol a betegellátás és -biztonság az elsődleges. Mióta csak a betegek vannak a várókban, sokkal hatékonyabban tudunk dolgozni. Jó lenne, ha megértenék az emberek, a kórház nem egy nyitott intézmény. A gyógyító munkához nyugalomra és biztonságra van szükség – mondta a lapnak a főigazgató.

Személy szerint a látogatás engedélyezését sem tartom még igazán jónak, mert a látogatók a betegeket tehetik ki veszélynek azzal, hogy behozhatják hozzájuk a vírust – tette hozzá Tamás László János.

Nyitókép: MTI/kormany.hu/Árvai Károly