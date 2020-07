Akár teljesen be is tilthatják itthon a rövidtávú lakáskiadást

Kedden kiderült, hogy a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs elfogadta a rövid távú lakáskiadás korlátozására vonatkozó javaslatot, amelynek értelmében éves szinten 120 vendégéjszakára, idén október és december vége között pedig 30 napra korlátoznák a lakáskiadást. Ezt terjesztették a kormány elé.

A kormány viszont nem dönt az "airbnb-zés" szabályozásáról, csak arról, hogy gyakorlatilag szabad kezet ad az önkormányzatoknak a saját gyakorlatuk kialakítására – derült ki Gulyás Gergely szavaiból a csütörtöki Kormányinfón. A törvényjavaslat a jövő hétre összehívott rendkívüli parlamenti ülésen kerülhet napirendre és akár elfogadásra is.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a kerületeknek kell megadni a jogot, hogy szabályozzák az Airbnb-vel kapcsolatos lehetőségeket, és

a kormány javaslata szerint a teljes szabadságtól a teljes tilalomig bármilyen döntést hozhatnak.

Mivel az efféle lakáskiadás elsősorban a fővárosra koncentrálódik, és mivel az egyes kerületek szempontjai eltérőek (lakossági, turisztikai, önkormányzat érdekek mentén), ezért a kerületeknek kell a kormány álláspontja szerint eldönteniük, hogy jó-e nekik az Airbnb, és ha igen, milyen feltételekkel.

Nem mellékes ugyanakkor a kormány számára sem Gulyás Gergely szerint, hogy milyen hatással lesz mindez a főváros turizmusára. Vajon az a turista, aki Airbnb-s szállással eljön Budapestre, ennek tilalma után szállodai elhelyezéssel is eljön-e? Ugyanakkor azt is látja a kormány, hogy a lakáspiacot is alaposan felforgatta az Airbnb-zés, ezért adnak lehetőséget a korlátozására.

Az önkormányzatok a jövőben rendeletben szabályozhatnák az Airbnb-s lakáskiadást.

Mi lesz, ha az önkormányzatok korlátozásokat léptetnek életbe?

A Gazdaságvédelmi Operatív Törzs döntése után Rege Mihály, a Felelős Rövidtávú Lakáskiadók Szövetségének elnökségi tagja az InfoRádiónak azt mondta, hogy ha a korlátozó tevezet törvényerőre emelkedik, akkor a szektor hatalmas pofont fog kapni és egyes szereplői átterelődnek a fekete gazdaságba, míg mások a hosszú távú lakáskiadások felé fordulnak. Véleménye szerint senki nem nyitna például éttermet úgy, hogy ha csak 60 vagy 40 napig lehet nyitva tartani, ugyanez lesz a rövidtávú lakáskiadásoknál is.

A szállodaipar és a hosszú távú bérleményeket keresők járhatnak jól az intézkedéssel, míg a szektor szereplői könnyen az ingatlanjaik eladása mellett dönthetnek – elemezte a kilátásokat Portfolio ingatlan divíziójának vezetője, Ditróy Gergely. Rámutatott: valószínűleg sokak számára nem lesz így rentábilis a lakáskiadás, ők, a megemelkedett piaci árakat kihasználva, eladhatják ingatlanjukat és más befektetés után nézhetnek. Azok számára pedig, akik itt tanulnak vagy dolgoznak, és hosszú távra keresnek bérleményt, kialakulhat egy új piac, jó minőségű lakásokat kínálva – az eddigi vagy annál alacsonyabb áron.

Ha az alacsonyabb vásárlóerővel rendelkező turisták elmaradnak, annak már a költségvetés is kárát látja - tette hozzá Ditróy Gergely. Budapesten az Airbnb adatbázisának adatai szerint

2019 márciusától 2020 márciusáig az egyéb és magánszálláshelyek mintegy 2 millió vendégéjszakával, és

több mint 600 ezer vendéggel járultak hozzá Magyarország turizmusához,

hozzávetőlegesen 52 milliárd forint értékben.

Nyitókép: Pixabay