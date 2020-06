Beszűkül a kata tere - így számol és érvel a kormány

A kormány által észlelt visszaélések miatt 2021. január 1-jével szigorítják a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata), az ezzel kapcsolatos törvénymódosító javaslat pedig még a parlamenti nyári szünet előtt a Ház asztalára kerül.

A javaslat lényege, hogy a hárommillió forint feletti számlák esetén, ha ugyanaz a számlák kibocsátója, 40 százalékos különadót kell fizetni a hárommillió forint feletti részre a havi katán túl. Az év végéig még 12 milló forintig lehet "simán" katázni, de a kormány - mint erről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón beszélt - a kamarák észrevételei alapján úgy gondolta, számos olyan, nagyobb vállalkozás is élt ezzel az egyszerűsített adólehetőséggel, amelyet a kormányzati szándék szerint nem célzott volna ez az adózási lehetőség, ezek ugyanis vállalkozásba kényszerítették dolgozóik jó részét, adóoptimalizálási céllal.

"A kisvállalkozásoknak adott adókedvezményekkel

a nagyvállalkozók élnek vissza,

ezért úgy gondoltuk, hogy eredeti rendeltetésének megfelelően érdemes alkalmazni a katát. A statisztikák rendelkezésünkre állnak, több száz, vagy akár ezer főt is foglalkoztató cégek is katát vettek igénybe, ami nyilván azzal járt, hogy a munkavállalók munkajogi védelme megszűnt; látjuk mivel jár ez egy válságban. A kisvállalkozók kedvezményét tehát a jövőben is a kisvállalkozások vehetik igénybe" - érvelt Gulyás Gergely.

Kérdésre válaszolva elmondta,

a kata havi fix tétele nem változik, marad 50 ezer forint,

a sajtóban megjelent korábbi hírekkel ellentétben nem emelkedik 6 millió forint feletti forgalom esetén 65 ezer forintra.

A katával kapcsolatos számításokat egyébként megelőzte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felmérése az adónemről, ez alapján jutott arra a kabinet, hogy ha valamin változtatni kell, az a visszaélések kiszűrése; egy fodrásznál teljesen egyértelmű, hogy meg kell illetnie ennek az adókedvezménynek, egy nagy biztosítótársaság esetén ugyanez már nem olyan biztos - hozott két példát a tájékoztatón Gulyás Gergely.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy a szigorítás hatására több tízezer embernek csökkenni fog a havi nettó jövedelme a piactisztítás oltárán, azt mondta, "ez vagy így lesz, vagy nem", a kormány azzal számol, hogy

"a munkavállalók iránti kereslet meg fog nőni", bár ez némileg függ attól, hogy lesz-e és milyen lesz a második járványhullám.

Hatósági ellenőrzést - amennyiben azt a NAV-nak kell lefolytatnia - a Pénzügyminisztérium tud elrendelni.

Az új jogszabályt a 2021-es költségvetést megalapozó javaslatként terjesztik be; ismert, a költségvetésről jövő pénteken szavaz az Országgyűlés.

A Népszava csütörtökön írt arról, hogy a költségvetési bizottság ülése elé kerülő javaslat szerint jövőre a tervezett 197 milliárd forinttal szemben 237 milliárd forintot szedne be a kormány a katából.

Nyitókép: Forrás: Pexels.com