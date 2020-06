Kormányinfó: fontos bejelentések, újra újságírók előtt - percről percre

Gulyás Gergely: nincsenek pontos számaim, augusztus 31-ig lehet nyelvvizsga nélkül most diplomát szerezni, ezt a járványhelyzet munkaerő-piaci vonatkozása indokolja. 75 ezren érintettek. Szentkirályi Alexandra: 42 ezren vették át eddig , úgy tudom.

Gulyás Gergely: már időpont és napirend is volt, amikor Karácsony Gergely lemondta, szeptemberben folytathatjuk.

Gulyás Gergely: igen, a piac pártján vagyunk a sörrel kapcsolatban is.

Gulyás Gergely: mindig is az volt a célunk, hogy a külkereskedelmet a legkönnyebben tudjuk intézni, kulcsfontosságú, hogy legyen magyar kikötő. Koperben (Szlovénia) nem jártunk sikerrel. 32 hektáros területet veszünk 60 millió euróért, 60 éves a koncesszió. Az én ismereteim szerint megtörtént ez a kifizetés.

Gulyás Gergely: mi is visszakérjük, csak nincs kitől. Kármegosztás van. Mindenkit kárt ér, ezért a követeléssel nehéz mit kezdeni, a koronavírus-járvány veszteséget, bizonytalanságot okoz. A római jog óta így van, hogy közös kárviselés van.

2020.06.25. 08:35

Konzultációs ívek - visszaélések: Szél Bernadettről és Hadházy Ákosról van szó?

Gulyás Gergely: az ellenzéknek is azt javasoljuk, hogy a konzultációt vegyék komolyan, töltsék ki. Alapítványt létrehozni és gyűjteni lehet. Megvannak a szabályai. Személyes adatokat nem lehet gyűjteni. A törvényeket az országgyűlési képviselőknek is be kell tartani.