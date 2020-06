"Egyetértek azzal, hogy a kata szerkezetét, az igénybe vevőket érdemes lenne áttekinteni, de a kormány állásfoglalása szerint a jelenlegi helyzetben a gazdasági stabilitás a legfontosabb, ezért nem változtattunk a szabályokon" - válaszolta újságírói kérdésre Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Úgy fogalmazott, a kabinet látja azt, hogy a szándékoltnál talán szélesebb kör, még talán azt is mondhatni, időnként visszaélésszerűen veszi igénybe a katát.

"Ha az eredeti szándéknak megfelelő kör venné igénybe, akkor azt hiszem, érdemes volna akár az összeghatárokat is növelni"

- jelentette ki a miniszter. Hangsúlyozta azonban, hogy ez csak az együttgondolkodás jegyében hangzott el, mert a kormány a jelenlegi gazdasági helyzetben nem akart egy egyébként sikeres adónemnél változtatni, úgyhogy a jelenlegi szabályok maradnak érvényben.

A kisadózók tételes adója szabályainak felülvizsgálatát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Parragh László szorgalmazta ismét egy, a héten megjelent interjúban, mondván egyre többen dolgoznak gyakorlatilag színlelt szerződéssel, valójában munkaviszonynak megfelelő körülmények között, ám a kedvezményes adószabályok igénybevétele mellett "vállalkozóként". Az MKIK egyébként már tavaly is sürgette a szabályok megváltoztatását. A Pénzügyminisztérium az interjúban megjelenteket az ATV-nek úgy kommentálta, hogy a tárca tavaly megkezdett elemzései is alátámasztják a visszaélésszerű igénybevételt. Ezért minden javaslatot megvizsgálnak, és egyébként is készek felülvizsgálni a szabályozást.

