A HungaroControl mintegy három évvel ezelőtt hozott létre egy kutatás-fejlesztési és innovációs platformot, amely több mint tíz felsőoktatási intézményt tömörít. Ennek keretein belül hirdettek meg idén már másodjára diákversenyt, amelyen az érintett iskolák hallgatói pályázhattak előre meghatározott témakörökben – fejtette ki az InfoRádiónak Horváth Krisztina.

A győztes pályamű egy olyan megoldást vázolt fel, amely

mesterségesintelligencia-alapon, drónok segítségével térképezi fel a repülőtéri területeket, oda nem illő objektumok keresése céljából.

A HungaroControl K+F csoportvezetője megjegyezte, az ilyen tárgyak miatt korábban már több milliós károk keletkeztek, nem beszélve a legfontosabbról, hogy

emberéletek is vesztek oda ilyenek miatt.

Ennek mentén a nyertes anyag arra mutatott rá, hogy kamerákkal felszerelt dónokkal kiválóan lehetne pásztázni a területeket, egy mesterséges intelligencia algoritmusa pedig jelezni tudná a nem odaillő tárgyakat – fejtette ki.

Horváth Krisztina arra is kitért, hogy a drónhasználatnak a repülőtéren nagyon szigorú szabályai vannak, amely azon kívül is kizárólag eseti légtérhasználattal történhet, amit a repülőtér közreműködésével a hatóság bírál el, hogy hol és milyen formában engedélyez. Miután viszont a drónok elterjedése rohamos tempóban várható a jövőben, sőt, már most is nagyon aktuális a téma, ezért vannak arra irányuló törekvések, hogy ennek a használatát is kialakítsák, hogy akár repülőtéri környezetben hogyan lehetne, természetesen a legnagyobb biztonság mellett, drónokat reptetni – tette hozzá. Ezzel párhuzamosan pedig az iparág több szereplője is végez kutatásokat arra irányulóan,

hogyan lehetne a drónokat valamilyen hasznos célra felhasználni a repülőtéri környezetben.

A szakember megerősítette, hogy a HungaroControl is részt vesz és segít a drónozás még meglehetősen képlékeny szabályainak finomításán, ami nemcsak Magyarországon várat magára. Az Európai Unió

várhatóan 2021-ben fog előállni egy új szabályozással, amivel összhangban születhet meg a magyar előírás.

Ennek kialakításában a HungaroControl több különböző területről delegált szakértővel vesz részt, a repülésbiztonsági kérdéseket előtérbe helyezve, ami a számukra a legfontosabb – hangsúlyozta Horváth Krisztina.

