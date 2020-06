Baleset: a BKV verziója egy kicsit más, mint Liu Shaolin Sándoréké

A magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott több tagja, köztük Liu Shaolin Sándor és Jászapáti Petra is balesetet szenvedett szerdai margitszigeti biciklis edzésén, amikor - az olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor beszámolója szerint - egy szemből érkező busz egy ágvágó kisgépet kikerülve nagy fékezésre késztette a csoportot, amely így egymásra borult, Jászapáti Petra a busszal is összeért, kettejüknek sérüléseik is lettek - törés nem -, a kerékpárokban komoly kár keletkezett.

Az már biztos, hogy a rendőrség is vizsgálja az eset körülményeit, az pedig késő este derült ki, hogy a BKV is vizsgálódásba fogott.

A korcsolyázók hivatalos közleményben jelezték, hogy a versenyzők egymás után, szabályosan, az út szélén haladtak, amikor a busz leszorította őket az útról.

A BKV az Infostartnak is megküldött közleményében

"valószínűsítette", hogy a buszvezető hibázott, a társaság azonban hozzáteszi, a sportolók nem egymás mögött haladtak,

hanem egymás mellett. A BKV a nyomozás végéig türelmet kér, az érintettektől pedig elnézést.

