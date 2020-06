Virológus: veszélyes teret hagyni a koronavírusnak

Az új típusú koronavírus jelentette veszély még nem szűnt meg, a már jól ismert távolságtartási szabályokkal, a maszkviseléssel, gyakori kézmosással és az egészségügyi hatóságok folyamatos éberségével azonban elkerülhető lehet, hogy berobbanjon a járvány - vélekedett az InfoRádióban Kemenesi Gábor virológus.

A Pécsi Tudományegyetem adjunktusa úgy látja: nyilvánvaló veszély, hogy "a vírusnak teret hagyunk az emberek mozgásával, kontaktusaival", ahogy az is nyilvánvaló, hogy az élet, a gazdaság nem állhat le, az ugyanis még az egészségügyinél is nagyobb kárt okozna.

"Meg kell találni az egyensúlyt,

egy kis szigorítás, egy kis enyhítés,

ez a következő időszak jellemző mechanizmusa" - fogalmazott Kemenesi Gábor.

Szerinte attól függ a helyzet eldurvulásának mértéke, hogy "az egészségügyi szakhatóságok mennyire vannak résen" és az emberek mennyire tudatosak.

Ismert, a WHO veszélyhelyzeti programvezetője, Michael Ryan a közelmúltban egy genfi sajtótájékoztatón figyelmeztetett, hogy maga a WHO sem tudja, mikor következhet be egy második hullám, és akár egy újabb, közvetlen tetőzésre is számítani lehet. Hogy ezekben a hullámokban mennyire látnak tisztán a virológusok, arról Kemenesi Gábor azt mondta,

az összes eddigi koronavírus szezonalitást mutat, rossz hír viszont, hogy az őszi csúcsok korábban markánsabbak voltak.

Vagyis: lesz második hullám, a kérdés csak az, mennyire vagyunk felkészülve rá,

időben kell észrevenni,

távolságot kell tartani,

figyelemmel kell lenni a személyes higiéniára.

Vége lassan a karanténnak, találkoznak a családok, de ez a virológus szerint sem jelenti azt, hogy nincs itt a vírus, csak takaréklángon ég.

"Hordjuk a maszkot, amikor csak tehetjük, a józan ész keretei között"

- foglalja össze az aranyszabályt a szakember, vagyis nem kell benne megfulladni a nyári hőségben, de amikor csak lehet, legyen rajtunk.

A nyár melegében bízni önmagában butaság, bár igaznak tartja, hogy a meleg miatti kiszáradás rosszul hat a koronavírusra, de a vakcina lesz az, ami "visszaadja a kormányt az emberiség kezébe", a védtelen emberek ettől lesznek védettek.

