A trianoni békediktátum 100 éves évfordulójára emlékezett a magyarság - a nap hírei

Magyarországon és a magyar közösségek világszerte is megemlékeztek a trianoni békediktátum 100 éves évfordulójáról. Az Országgyűlés emlékülést tartott, Budapesten egy percre leállt a tömegközlekedés. Világszerte több mint 15 ezer harang szólalt meg 16 óra 30 perckor, amikor száz évvel ezelőtt Versailles-ben, a Nagy-Trianon kastélyban írták alá a szerződést. Áder János köztársasági elnök a magyar parlamentben arról beszélt: az ország területének kétharmadát elvesztette, népessége 18-ról 7,5 millióra zsugorodott, 3 millió magyar került határon túlra. Az Országgyűlés 2010-ben nyilvánította a nemzeti összetartozás napjává június 4-ét.

Kétszázmilliárd forintos, kedvezményes hitelkeretet nyit a kormány az önkormányzatoknak - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón megerősítette: a jövő évi költségvetésben 18 százalékkal több pénz jut az önkormányzatoknak. A miniszter arról is beszélt, hogy az egészségügyben a járványügyi helyzet tapasztalatai alapján áttekintik a készletgazdálkodásra, finanszírozásra vonatkozó szabályozást. Szólt arról is, hogy továbbra is működik az operatív törzs, a kórházak irányítási rendszere és az időseket védő intézkedések többsége is fennmarad. A legfontosabb változás, hogy megszűnik a rendeleti törvényalkotás, amelyről június 16-ai ülésén dönt a parlament.

Feloldják a látogatási tilalmat a szociális intézményekben a veszélyhelyzet június 20-ai megszűnése után – jelentette be az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az operatív törzs sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: látogatóba csak egészséges családtag mehet, de ő is maszkban, és a bejáratnál biztosítani kell neki a kézfertőtlenítés lehetőségét. Ha egy szobában több gondozott lakik, a helyiségbe egyszerre csak egy látogató mehet be. Csütörtökre virradóra újabb 23 embernél mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 3.954-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. 5 idős, krónikus beteg halt meg, ezzel 539-re nőtt az elhunytak száma. 2.205-en már meggyógyultak. 1.210-re csökkent az aktív fertőzöttek száma.

Jövő év októberétől érkezhet gáz Szerbia felől Magyarországra, akár a tervezettnél is nagyobb mennyiségben. A külgazdasági és külügyminiszter és a szerb bányászati és energiaügyi miniszter budapesti egyeztetése után Szijjártó Péter közölte: Magyarország többletfejlesztéseket is vállal, ha a szállító vállalatok az évi 6 milliárd köbméternél nagyobb igényt jelentenek be. A határtól a magyar vezetékhálózatig tartó szakasz építése már az előkészületeknél tart, és hamarosan megszülethet az összekapcsolódási megállapodás Szerbiával.

Korlátozásmentesen lehet utazni péntektől Ausztriába, Csehországba és Szlovákiába - jelentette be Facebook-oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az elmúlt napok telefonos egyeztetéseire hivatkozva azt közölte: az érintett országok illetékeseivel sikerült megállapodni minden technikai kérdésben, így reggel, várhatóan 8 órától minden korlátozástól mentesen utazhatnak egymás országainak területeire a magyar, a cseh, az osztrák és a szlovák állampolgárok. Ez azt jelenti, hogy péntektől nem lesz szükség negatív koronavírus-tesztre és karanténba sem kell vonulni.

Közbeszerzési eljárást írt ki a Duna alatti vasúti alagút megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére a Budapest Fejlesztési Központ. Vitézy Dávid vezérigazgató az InfoRádiónak elmondta: a következő évtizedet meghatározó projekt célja, hogy a Nyugati pályaudvartól Kelenföld irányában a fejpályaudvarok ne akadályozzák a vonatok áthaladását a fővároson. Ha a tanulmányok is igazolják, akkor a jövőben a Déli pályaudvar helyén egy föld alatti áthaladást biztosító állomás jöhet létre.

Csaknem duplájára emelte eszközvásárlási programjának keretösszegét az Európai Központi Bank, és a futamidőt is meghosszabbította fél évvel. A kamatokon nem változtatott az eurózóna jegybankja. Az EKB kiemelte, hogy az új, 1350 milliárd eurós keretösszegű program továbbra is rugalmasan működik, a cél, hogy a pénzből minél több jusson el a reálgazdaságba, elsősorban a cégekhez és a háztartásokhoz.

Megszavazta a bizalmat Lengyelországban az alsóház a Mateusz Morawiecki vezette kormánynak. A voksolást váratlanul kezdeményező miniszterelnök azzal indokolta a lépést, hogy szerinte az ellenzék a koronavírus-járvány alatt megpróbálja destabilizálni a belpolitikai helyzetet. A bizalmi indítvány kezdeményezése elemzők szerint a június 28-ai elnökválasztással is összefüggésbe hozható.

Minden még élő, egykori amerikai elnök elítélte a rasszizmust. Jimmy Carter, Bill Clinton, George Bush és Barack Obama is közleményt adott ki a faji alapú hátrányos megkülönböztetés, illetve az egyenlőtlenség ellen. Bírálták Donald Trump jelenlegi elnököt, aki bár elítélte George Floyd meggyilkolását, még nem szólalt fel a rasszizmus és a feketékkel szemben gyakori rendőri brutalitással szemben.