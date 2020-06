Operatív törzs: pozitív képet mutat az állampolgárok viselkedése - cikkünk frissül

Az elmúlt 24 órában 29-cel, 3921-re nőtt a magyarországi regisztrált új koronavírusosok száma, öten elhunytak, így már 532 magyar család gyászol, viszont 2160-an már felgyógyultak, így az aktív betegek száma 1229, köztük 24-en vannak súlyos állapotban, volt miről tanácskoznia tehát kedden is az operatív törzsnek - és a pünkösdi szünet után újból tájékoztatót hirdettek 11 órára.

Lakatos Tibor, az ügyeleti központ vezetője elmondta, az elmúlt hétvége "pozitív képet mutat" az állampolgárok viselkedését illetően, de felhívta a figyelmet,

a kulturális rendezvényeken továbbra is be kell tartani az előírásokat.

Beszámolt arról is, hogy a hatósági házi karanténban távellenőrzéssel élők száma majdnam 900. A távellenőrzések száma meghaladja a 16 ezret, a helyszíni ellenőrzések száma 431 volt egy nap alatt. 53 személlyel szemben azonban most is intézkedni kellett.

Müller Cecília országos tisztifőorvos először is a fenti számokról beszélt, majd hozzátette, az elmúlt huszonnégy órában elhunytak mind más betegségekkel is küzdöttek.

Továbbra is 4 százalék körül mozog azon elhunytak aránya, akik nem szenvedtek semmilyen alapbetegségben. Kórházban egyébként még mindig több mint 420-an vannak, de a járványgörbe "egyértelműen lefelé mutat".

Ennek ellenére minden nap figyelik, hogy egy-egy intézményben, megyében nincs-e góc, ez esetben azonnal izolálni kell.

Továbbra is felhívja a figyelmet arra, hogy az egyes országokat nagyon nehéz összehasonlítani, hisz mások a környezeti tényezők, más és más egy-egy ország berendezkedése, más a szociális helyzet, ami nagyon is befolyásolhatja a járvány lefutását.

Részletesebben is beszélt a

betegek közötti megoszlásról:

a fertőződöttek közt 58 százalék nő, de ez egyezik a korfával, mivel az idősek között több nő van, mint férfi

a 65-79 év közöttiek a legérintettebbek, a betegek negyede ide tartozik, további ötöd 80 év fölötti

a 14 éven aluliak között 54 pozitívat regisztráltak

a 100 ezer főre kivetített adatok: 40 magyar fertőzött, 5 halott, 106 budapesti fertőzött, 95 Zala megyei, 89 Fejér megyei, 88 Komárom-Esztergom megyei, 44 Pest megyei, 3 Békés megyei

a legtöbb fertőzöttet a 15. héten regisztrálták, a legtöbb fertőzött a 16. héten hunyt el (91 fő).

Azt még elmondta, az influenzajárvány közepén érkezett a koronavírus-járvány Magyarországra a tél végén.

Utólag 1000 infuenzajárvány-mintát is megvizsgáltak, ezek közül egyetlenegy fertőzést találtak, március 12-ei volt a minta.

A korábbi minták nem tartalmaztak koronavírust.

Kérdések

- A Balaton megtelt. Milyen szankciók szükségesek?

- Oda kell menniük a rendőröknek, ahol megtelnek a helyek. Az emberek általában tisztában vannak azokkal a szabályokkal, amelyeket be kell tartani.

- Az autópályák nagy számú pihenőhelyeit meddig zárják le a tranzitforgalom elől?

- Addig lesz erre szükség, amíg lesznek olyan országok, amelyekkel határkorlátozás van érvényben. Ilyen ország például Ukrajna.

- Strandbüfék: lesznek-e további elővigyázatossági szabályok?

- A bevezetett higiénés rendszabályok elegendőek, amennyiben ezeket betartjuk. A távolságot be kell tartani. Többletszabályozás szükségtelen. A tárgyakat, amelyeket többen megfognak sűrűbben kell törölni, fertőtleníteni.

- Eperföldek roham alatt Vas megyében. Milyen szabályokat kell betartani?

- Javaslatot tudunk tenni:

Nyitókép: MTI/kormany.hu/Botár Gergely