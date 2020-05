Iskolaőrség létrehozásáról döntött a kormány - a nap hírei

A járványügyi készültség bevezetése egyértelmű, de a rendkívüli jogrendnél szűkebb jogköröket ad a kormánynak - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón elmondta: fennmarad a kórházparancsnoki rendszer, a kormány továbbiakban is dönthet az idősek vásárlási idősávjáról, iskolák bezárásáról. Budapesten is újraindulhat az élet péntektől, az erről szóló rendelet már megjelent. Az éttermek újranyithatnak, lehet szabadtéri rendezvényeket tartani, kinyithatnak a strandok. A kormányinfón a tárcavezető elmondta azt is, hogy Magyarországon jövő júliustól tiltják be az egyszer használatos műanyagokat.

Iskolaőrség létrehozásáról döntött a kormány, első körben 500 intézményben vezetik ezt be– közölte Gulyás Gergely a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete illetve a Pedagógusok Szakszervezete sem támogatja az iskolákban a rendőri jelenlétet, véleményük szerint inkább az agresszió megelőzésére kellene koncentrálni.

Folyamatosan csökken a koronavírussal fertőzöttek száma, de miután a betegség hosszú lefolyású, még sokan vannak intenzív osztályon – mondta a Szent László Kórház infektológus főorvosa az operatív törzs tájékoztatóján.Szlávik János arról is beszámolt: Magyarországon nem magas a koronavírus-fertőzés miatti halálozások száma a lakosságszámhoz képest. Csütörtök reggelre újabb 4 idős, krónikus beteg halt meg koronavírus-fertőzés miatt, ezzel 509-re nőtt az elhunytak száma. 1.996-an meggyógyultak.

Más fontos vezetői megbízatása miatt lemondott alelnöki tisztségéről Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és hitelösztönzésért felelős alelnöke. Feladatait átmenetileg Virág Barnabás, a monetáris politikáért és közgazdasági elemzésekért felelős ügyvezető igazgató veszi át.

Márciusban 400 400 forint volt a bruttó átlagkereset, 9 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban - közölte a KSH.Az első negyedévben a bruttó és a nettó átlagkereset is 9,1 százalékkal nőtt éves összehasonlításban.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem szerint kevés idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy az intézmény átálljon az új fenntartói modellre szeptember 1-éig. Az egyetem közleménye szerint, a sajtóból értesültek arról, hogy már az Országgyűlés előtt van a modellváltásra vonatkozó törvénymódosítás és a határidő a tanévkezdés idejére került.

Lehetővé teszi a megemlékezéseket június 3 és 7. között a Trianoni békediktátum századik évfordulója alkalmából a kormány - jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón hangsúlyozta, arról csak július közepén vagy végén dönt a kormány, hogy az államalapítás ünnepén rendezhető-e ünnepségsorozat.

Már korlátozások nélkül átkelhetnek a magyar-szlovén határon a két ország állampolgárai. Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter jelezte: jelenleg négy átkelő van nyitva a két ország között, a tornyiszentmiklósi autópálya-, illetve közúti átkelő, továbbá a rédicsi és a bajánsenyei. Ötödikként kedden megnyitják a kétvölgyi átkelőt is.

Több mint 5 millió 700 ezren fertőződtek meg a világban az új koronavírussal, a halálesetek száma meghaladta a 357 ezret, a gyógyultaké pedig megközelítette a 2 és fél milliót a Johns Hopkins egyetem összesítése szerint. Az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy az Európai Bizottság újabb adományozó konferenciát szervez június 27-re a koronavírussal összefüggő gyógyszer- és vakcinakutatások finanszírozására.